EE. UU. acusa a Alex Saab de lavado de dinero y conspiración tras su histórica deportación de Venezuela

El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab compareció ante un tribunal federal de Miami, en Estados Unidos, tras haber sido deportado por el actual gobierno de Venezuela, con el objetivo de responder ante la justicia norteamericana por graves cargos de lavado de dinero y conspiración financiera. La decisión judicial surge debido a que las autoridades estadounidenses lo señalan como el presunto testaferro del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, acusándolo de haber estructurado una masiva red de blanqueo de capitales mediante la cual habría ocultado el origen ilícito de fondos estatales obtenidos a través de contratos gubernamentales fraudulentos.

El procesado compareció vistiendo un uniforme penitenciario marrón ante la corte del Distrito Sur de Florida, donde formalmente se detallaron los señalamientos de conspiración para cometer lavado de activos y ocultamiento de fondos. Este acontecimiento representa un giro drástico en su estatus legal, dado que el presunto implicado ya había estado recluido en suelo estadounidense tras su extradición desde Cabo Verde, pero había sido liberado en un canje humanitario en beneficio de ciudadanos estadounidenses encarcelados en el país sudamericano.

Según las indagaciones fiscales del país norteamericano, el supuesto testaferro habría aprovechado su cercanía con la cúpula del poder chavista para beneficiarse económicamente de programas estatales, como la importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). De acuerdo con los expedientes oficiales, estas operaciones comerciales presuntamente encubrían sobrecostos millonarios e importaciones ficticias que canalizaban millones de dólares hacia cuentas internacionales, burlando de forma sistemática los controles financieros globales.

La entrega del exministro por parte de la administración liderada por Delcy Rodríguez ha causado un gran revuelo político internacional. Expertos legales afirman que la reactivación de estos cargos en Estados Unidos se debió al supuesto incumplimiento de las condiciones del indulto previo, abriendo una nueva ventana para que la fiscalía estadounidense profundice en las complejas estructuras financieras que sirvieron de soporte económico a la administración de Nicolás Maduro.