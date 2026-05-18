Bogotá, Zipaquirá y Cajicá tendrán cortes de luz este lunes festivo 18 de mayo

Foto: Enel Colombia

Este lunes festivo 18 de mayo de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Zipaquirá y Cajicá en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios y sectores con cortes de luz en Bogotá y Cundinamarca este lunes 18 de mayo

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 27 a carrera 31 entre calle 7 Sur a calle 16 Sur – Barrio La Fragua.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 13 Sur a calle 16 Sur entre carrera 23 a carrera 27 – Barrio Restrepo Occidental.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 16 Sur a calle 20 Sur entre carrera 26 a carrera 31 – Barrio Santander.

Localidad de Engativá

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 111 a carrera 113 entre calle 68 a calle 70 – Barrio Marandú.

Localidad de Kennedy

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 30 Sur a calle 38 Sur – Barrio Alquería La Fragua Norte.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 68 a carrera 71 entre calle 0 Sur a calle 5 Sur – Barrio Hipotecho Occidental.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 0 Sur a calle 9 Sur entre carrera 67 a carrera 69 – Barrio Hipotecho Sur.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 27 Sur a calle 38 Sur – Barrio Provivienda Oriental.

Localidad de Los Mártires

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 16 a calle 19 entre carrera 27 a carrera 29 – Barrio Paloquemao.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 25 a carrera 30 entre calle 5 a calle 9 – Barrio Ricaurte.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 2 a calle 7 entre carrera 19 a carrera 27 – Barrio El Progreso.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 20 a carrera 26 entre calle 0 a calle 4 – Barrio El Vergel.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 21 a carrera 23 entre calle 5 a calle 7 – Barrio La Pepita.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 24 a carrera 30 entre calle 0 Sur a calle 2 Sur – Barrio Santa Isabel Sur.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 1 a calle 4 entre carrera 25 a carrera 31 – Barrio Santa Isabel.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 23 a carrera 30 entre calle 2 a calle 6 – Barrio Veraguas.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 29 a carrera 33 entre calle 15 a calle 19 – Barrio Estación Central.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 5 a calle 12 entre carrera 35 a carrera 43 – Barrio Los Ejidos.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 29 a carrera 37 entre calle 5 a calle 11 – Barrio Pensilvania.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 8 a calle 14 entre carrera 55 a carrera 59 – Barrio Salazar Gómez.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 4 a calle 10 entre carrera 52 a carrera 57 – Barrio San Rafael Industrial.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 27 Sur a calle 29 Sur entre carrera 50 a carrera 53 – Barrio Alcalá.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 25 Sur a calle 30 Sur entre carrera 39 a carrera 42 – Barrio Autopista Muzu.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 44 a carrera 54 entre calle 2 a calle 5 – Barrio Barcelona.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 31 a carrera 37 entre calle 0 a calle 3 – Barrio Bochica.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 52 a carrera 56 entre calle 3 a calle 6 – Barrio Colón.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 2 a calle 6 entre carrera 29 a carrera 37 – Barrio Comuneros.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 52 a carrera 59 entre calle 0 Sur a calle 9 Sur – Barrio Galán.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 0 a calle 3 entre carrera 36 a carrera 41 – Barrio Jorge Gaitán Cortés.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 0 a calle 4 entre carrera 29 a carrera 33 – Barrio La Asunción.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 45 a carrera 54 entre calle 0 a calle 3 – Barrio La Camelia II.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 45 a carrera 54 entre calle 0 Sur a calle 3 Sur – Barrio La Camelia II.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 63 a carrera 65 entre calle 3 a calle 6 – Barrio La Pradera.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 2 a calle 5 entre carrera 58 a carrera 64 – Barrio La Trinidad.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 0 a calle 3 entre carrera 39 a carrera 42 – Barrio Montes.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 3 a calle 7 entre carrera 38 a carrera 43 – Barrio Primavera Occidental.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 52 a carrera 64 entre calle 15 Sur a calle 22 Sur – Barrio Provivienda Norte.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 19 Sur a calle 27 Sur entre carrera 39 a carrera 42 – Barrio Remanso Sur.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 36 a carrera 45 entre calle 8 Sur a calle 11 Sur – Barrio Remanso.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 49 a carrera 54 entre calle 15 Sur a calle 21 Sur – Barrio San Eusebio.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 42 a carrera 51 entre calle 2 a calle 6 – Barrio San Francisco.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 52 a carrera 61 entre calle 3 a calle 6 – Barrio San Gabriel.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 0 Sur a calle 9 Sur entre carrera 29 a carrera 36 – Barrio Santa Matilde.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 28 Sur a calle 35 Sur entre carrera 51 a carrera 55 – Barrio Tejar.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 35 a carrera 40 entre calle 2 a calle 7 – Barrio Tibaná.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 18 de mayo

Municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca

Desde las 6:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. Vereda Portachuelo – Municipio de Zipaquirá.

Municipio de Cajicá, en Cundinamarca

Desde las 6:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. Sectores: Tierra de Páez, La Capellanía, Rincón Santo, Río Grande, Molinos, Chuntame, Manas, Condominio Villa de los Pinos. De la calle 2 a calle 5 entre carrera 0 a carrera 7, y de la calle 21 a calle 23 entre carrera 0 a carrera 2.

Desde las 6:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. Veredas: Río Grande y Chuntame – Municipio de Cajicá.