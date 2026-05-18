Este lunes 18 de mayo, participe en una caminata conmemorativa del Día de la Conmemoración de Atatürk en Bogotá

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a la Conmemoración de Atatürk, la Juventud y el Deporte, mediante una caminata que partirá desde el Centro de Comercio Mundial, o también conocido como World Trade Center.

(WTC), ubicado en la localidad de Chapinero, este lunes 18 de mayo de 2026, desde las 10:00 a. m. ¡Asiste gratis!

El evento se realiza en alianza con la Embajada de Turquía y se plantea como un encuentro cultural para promover el deporte, los hábitos y estilos de vida saludable en la juventud bogotana y un espacio de intercambio para reconocer a otros territorios.

Para Turquía, el lunes 19 de mayo de 2026, es una fecha de orgullo nacional porque marca el primer paso dado por Mustafa Kemal Atatürk hacia la fundación de la República.

Esta lucha fue dedicada a la juventud de la nación árabe como un símbolo de esperanza y renovación. Por eso la Administración distrital se sumó a este reconocimiento mediante una caminata por las calles de la ciudad. Se sugiere a las personas participantes que acudan con prendas rojas o blancas para enaltecer los colores representativos de la bandera turca.

Consulta más detalles en la siguiente publicación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en la red social Instagram:

Información a tener en cuenta

Punto de partida: Centro de Comercio Mundial o también conocido como World Trade Center (WTC), ubicado en la calle 100 #9A-45 de la la localidad de Chapinero.

(WTC), ubicado en la Hora: 10:00 a.m.

Punto de llegada: Parroquia Santa Mónica, en la calle 79B #7-52.

Parroquia Santa Mónica, en la calle 79B #7-52. Llevar ropa blanca o roja.

Camina, conmemora y reconoce. Recuerda que este lunes 18 de mayo tienes una cita con el deporte y la cultura de Turquía.