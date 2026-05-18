Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 18 de mayo de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este lunes 18 de mayo de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER, para este lunes 17 de mayo se espera en Bogotá:

Durante la madrugada son previstas condiciones secas con cielo mayormente nublado en la ciudad. La temperatura mínima se estima cercana a los 11 °C.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.