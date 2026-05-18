Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 18 de mayo de 2026
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este lunes 18 de mayo de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!
Según el reporte del IDIGER, para este lunes 17 de mayo se espera en Bogotá:
- Durante la madrugada son previstas condiciones secas con cielo mayormente nublado en la ciudad. La temperatura mínima se estima cercana a los 11 °C.
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice ‘Otros mapas’ y selecciona el que dice ‘Lluvias’.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.