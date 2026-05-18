Cayó falso policía que montó retén en Kennedy para pedir dinero

Foto: Policía de Bogotá

Bogotá no detiene su lucha contra el delito. En la localidad de Kennedy fue capturado por la Policía de Bogotá un hombre de 33 años por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias.

La captura fue posible gracias a la llamada de un ciudadano a la Línea de Emergencias 123, a través de la cual manifestó el comportamiento sospechoso de un uniformado con un motociclista en la avenida Guayacanes con calle 8. La patrulla de vigilancia llegó al lugar de los hechos y observó a un hombre discutiendo con un supuesto policía.

Al verificar la plena identificación de este uniformado, notaron inconsistencias en su uniforme, lo que llamó la atención de los policías. Al verificar sus datos e información, resultó ser un individuo que se estaba haciendo pasar por policía.

De acuerdo con lo que se ha podido establecer y por información de la comunidad, este hombre, al parecer, instaló un puesto de control falso mediante el cual pretendía solicitar dinero a un ciudadano que se movilizaba en motocicleta, por presuntamente llevar la placa levantada. Por esta razón, este hombre fue capturado y, junto con los elementos incautados, fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.