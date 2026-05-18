Responsables de la desaparición de Yulitza Consuelo Tolosa ya estarían en Venezuela

Las autoridades colombianas y los familiares de Yulitza Consuelo Tolosa Rivas, buscan esclarecer su paradero tras desaparecer este miércoles en el sur de Bogotá, luego de someterse a una intervención de lipólisis láser. El motivo de la urgencia radica en que la paciente fue sacada inconsciente del establecimiento por dos hombres, y la principal hipótesis apunta a que los supuestos responsables de este centro clandestino habrían huído hacia Venezuela para evadir la justicia.

El caso tomó un rumbo crítico tras la inspección del establecimiento denominado «Beauty Láser M.L.», ubicado en el barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito. Amigas de la víctima denunciaron que la fisonomía de Yulitza presentaba alarmantes signos de complicación médica, tales como palidez extrema y dificultades respiratorias severas. Horas más tarde, el personal del lugar cortó comunicación con los familiares y, de acuerdo con grabaciones de cámaras de seguridad del sector, la mujer fue retirada del sitio en estado de indefensión sin que se reportara su ingreso a ningún centro asistencial oficial.

Unidades investigativas de la Sijín de la Policía y la Fiscalía General de la Nación rastrearon el trayecto del vehículo involucrado en el traslado, detectando su salida de la capital colombiana por los peajes del norte del departamento de Cundinamarca durante la madrugada del jueves. Ante la desactivación de los sistemas de seguridad internos de la estética y la condición de prófugos de los dos propietarios fijos del inmueble, las líneas de inteligencia evalúan de forma prioritaria la salida de estas personas hacia territorio fronterizo, dadas las facilidades de movilidad internacional que maneja el entorno de la organización clandestina.

La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó de forma paralela que el local no poseía los permisos sanitarios ni las acreditaciones profesionales requeridas para efectuar procedimientos invasivos. Mientras se mantiene la presunción de inocencia de las personas vinculadas al comercio estético hasta que medie una sentencia judicial definitiva, los operativos de búsqueda civil y policial continúan vigentes de manera prioritaria para localizar a Yulitza Tolosa y determinar las responsabilidades legales de la aparente negligencia médica.