Conozca los artistas distritales que estarán en Colombia al Parque 2026

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te presenta a los artistas distritales que participarán en esta edición que se realizará del 23 y 24 de mayo de 2026 en el Parque de los Novios. ¡Entrada libre!

Las propuestas que podrás ver en 2026, son los ganadores de la convocatoria Beca Festival Colombia al Parque 2026 – Bogotá Ciudad Creativa de la Música,

En esta edición participarán propuestas como:

Bogotanísimo, dúo instrumental que desde el piano y la flauta traversa proponen una visión contemporánea de la música colombiana a partir del diálogo entre la tradición andina y nuevas sonoridades.

Han obtenido importantes reconocimientos en escenarios nacionales como el Festival Mono Núñez, el Festival Hatoviejo Cotrafa y el Festival de Música Colombiana del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Dracuila, es un proyecto musical que conecta las raíces sonoras del Caribe colombiano con estéticas urbanas contemporáneas, integrando géneros como el soul, el R&B y el rap con ritmos tradicionales como el bullerengue, la gaita y el sexteto palenquero.

Su propuesta entiende las músicas ancestrales como expresiones vivas en constante transformación, explorando temas como la memoria, el territorio y la identidad. Sencillos como Aquí y Rosalba evidencian esta búsqueda sonora, mientras que su próximo álbum, Gestar, profundiza en conceptos como la vida, la muerte y el duelo.

DueTorres, esta agrupación bogotana, reivindica la tradición de la música andina colombiana desde la guitarra, el tiple y las voces inspirados en referentes históricos como Garzón y Collazos y Silva y Villalba.

Acompañados por Alexander Garzón y Jonathan Reyes, continuador del legado de Jaime Llano González, el grupo ha logrado acercar estos sonidos tradicionales a nuevas generaciones.

Sincopa2, es uno de los ensambles más innovadores de la música andina colombiana contemporánea gracias a una exploración sonora que fusiona tradición y lenguaje académico a través de un formato integrado por quinteto de cuerdas, flauta traversa y tiple colombiano.

Su propuesta reinterpreta las raíces musicales del país desde una mirada fresca y contemporánea, lo que le ha valido reconocimientos como el Gran Premio Instrumental del Festival Mono Núñez y primeros lugares en certámenes como el Festival Nacional del Pasillo Colombiano y el Festival Nacional del Bambuco. Flor de Cerezo

Flor de Cerezo, agrupación femenina de gaitas, tambores y música de sabana que centra su propuesta en la investigación, interpretación y creación alrededor de las músicas tradicionales de la Costa Caribe colombiana.

Entre lo tradicional y lo urbano, el grupo construye una apuesta artística que reivindica el papel de las mujeres dentro de expresiones históricamente masculinizadas, utilizando el sonido de los tambores, las gaitas y los bailes cantaos como herramientas de reflexión comunitaria, memoria y resistencia cultural.

La Rola Band, es una agrupación femenina creada por músicas provenientes de distintas regiones de Colombia, cuyas influencias andinas, caribeñas y sabaneras confluyen en una propuesta que celebra la diversidad sonora del país.

Su música fusiona ritmos afrocaribeños y narrativas femeninas que resaltan a Bogotá como territorio de encuentro cultural. Con canciones como Pierdes, Canta Mujer y La Luna, han construido una identidad propia y se ha presentado en escenarios de Bogotá y otras ciudades del país.

Reburú, es una agrupación dedicada a la investigación y creación alrededor de las músicas del Pacífico sur colombiano, construyendo un puente entre las sonoridades ancestrales del litoral y las dinámicas urbanas de Bogotá.

Su propuesta, integrada por voces, marimba de chonta, vientos, bajo, guitarra eléctrica y percusiones tradicionales, explora temas como la naturaleza, el misticismo, la muerte y la celebración de la vida.

La Morena del Chicamocha, proyecto de bullerengue afrotravesti que articula memoria, resistencia y performance, es liderada por la cantautora Magdalena Moreno y dirigida por el maestro Wil Guzmán, que convierte los bailes cantaos del Caribe colombiano en un espacio de resistencia, memoria y reivindicación de las diversidades.

A través de una estética afrodisidente, el proyecto aborda temas como el racismo, la transfobia y la migración, resignificando las músicas de tambora y bullerengue desde el performance y la tradición oral.