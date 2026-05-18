La nueva calle 222 es una realidad: la UMV finalizó los trabajos en la vía

Foto: UMV

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), la entidad de los barrios, pone al servicio de la ciudadanía la nueva calle 222, entre la Autopista Norte y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), una vía que se encontraba en condiciones intransitables y que, en época de lluvias, generaba todo tipo de afectaciones. Ahora, gracias a la intervención de la UMV, mejorarán notablemente las condiciones de movilidad en el norte de la ciudad.

Fueron en total 16 cuadras intervenidas, en 12.800 m² de malla vial. Estos trabajos se desarrollaron en ambos sentidos del corredor vial y que benefician, de manera particular, a la comunidad académica ubicada sobre la Calle 222, incluyendo a estudiantes y docentes de la Universidad UDCA, así como a niños, niñas y adolescentes de 11 colegios privados, que en conjunto congregan a más de 13.000 alumnos.

“Hoy tenemos maravillosas noticias. Después de varios meses, ponemos en servicio la nueva calle 222. Agradecemos al alcalde Carlos Fernando Galán quien estuvo verificando los avances de obra y nos indicó que debíamos terminar estas labores en el mes de mayo, hoy lo estamos haciendo, cumpliéndole a la ciudadanía, mejorando la movilidad y las condiciones de seguridad vial en este sector del norte de Bogotá”, manifestó Mónica Rueda, directora de la UMV.

Dentro de las actividades realizadas se destaca la instalación de sardineles, cuya función es separar áreas de circulación vehicular de áreas peatonales, proporcionando orden y seguridad en el espacio urbano. Además, ayudan a canalizar las aguas lluvias, evitando inundaciones y daños en la vía.

Impacto positivo para el transporte público

Por este sector circulan diariamente 360 rutas escolares y cuatro rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), fortaleciendo la conectividad con diferentes barrios de la ciudad.

La UMV, la entidad de los barrios, seguirá presente en la vía, supervisando el estado de los trabajos que ya generan una mejor movilidad y seguridad vial para las personas que hacen uso de la nueva calle 222.

A través de X, Mónica Rueda, directora de la UMV, informó sobre la recuperación de este importante corredor vial de la ciudad: