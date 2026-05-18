Cortes de luz este martes 19 de mayo de 2026 en Bogotá, Soacha, Mosquera, Chía, Cajicá y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 19 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Mosquera, Chía, Cajicá y Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Restrepo Occidental. De la carrera 24 a carrera 26 entre calle 17 Sur a calle 19 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio Campo Verde. De la calle 82 Sur a calle 84 Sur entre carrera 90 a carrera 92 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Bellavista. De la calle 73 a calle 75 entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Sucre. De la calle 41 a calle 43 entre carrera 7 a carrera 9 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Seminario. De la carrera 2 a carrera 4 entre calle 92 a calle 94 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio El Retiro. De la carrera 94 a carrera 96 entre calle 25 Sur a calle 27 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 12:45 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Villas de Alcalá. De la carrera 115 a carrera 117 entre calle 73 a calle 75 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Julio Flórez. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 79 a calle 81 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio El Tintal I Vereda. De la carrera 81 a carrera 87 entre calle 9 a calle 13 – Desde las 11:30 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Barrio Tintalá. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 7 a calle 9 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 10:45 a. m.

Barrio Ciudad Kennedy Central. De la calle 34 Sur a calle 36 Sur entre carrera 77 a carrera 79 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio El Recuerdo. De la calle 24 a calle 26 entre carrera 32 a carrera 34 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha, Cundinamarca

Municipio de Soacha Rural. Veredas: Fusunga y Chacua – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Mosquera, Cundinamarca

Municipio de Mosquera. Parque Industrial Equitel – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Sector Bojacá. De la carrera 2 a carrera 4 entre calle 18 a calle 20 –

Cajicá, Cundinamarca

Municipio de Cajicá. Sectores: Tierra de Páez, El Misterio, Chuntame, Manas, El Molino, Río Grande.

De la calle 2 a calle 6 entre carrera 0 a carrera 7, y de la calle 19 a calle 21 entre carrera 10 a carrera 12 – Desde las 5:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipio de Cajicá. Veredas: Río Grande y Chuntame – Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Zipaquirá, Cundinamarca

Municipio de Zipaquirá. Vereda Portachuelo – Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.