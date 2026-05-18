Trump pospone su «ataque programado» contra Irán a petición de líderes de Oriente Medio

–El presidente estadounidense, Donald Trump, informó el lunes que pospone el ataque que estaba planeado para este martes contra Irán por petición de los líderes de países de la región.

«El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán al Saud; y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, me han pedido que suspenda nuestro ataque militar previsto contra la República Islámica de Irán, programado para mañana», escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Según Trump, la petición fue realizada «dado que actualmente se están llevando a cabo negociaciones serias». Otra razón es que, en la opinión de los mencionados, «se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Oriente Medio y más allá», detalló.

«¡Este acuerdo incluirá, y esto es importante, que Irán no tendrá armas nucleares!», señaló el presidente.

«Basándome en mi respeto por los líderes mencionados anteriormente, he dado instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al presidente del Estado Mayor Conjunto, general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para que no llevemos a cabo el ataque programado contra Irán para mañana», declaró Trump.

«Al mismo tiempo, también les he ordenado estar preparados para seguir adelante con un asalto total y a gran escala contra Irán en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable», agregó.´

TRADUCCIÓN:

El Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, me han pedido que posponga nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica del Irán, que estaba previsto para mañana, en el sentido de que ahora se están llevando a cabo negociaciones serias y que, En su opinión, como Grandes Líderes y Aliados, se llegará a un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países del Medio Oriente y más allá. Este acuerdo incluirá, lo que es más importante, ¡NINGUNA ARMA NUCLEAR PARA IRÁN! Basándome en mi respeto por los líderes mencionados anteriormente, he dado instrucciones al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, al Presidente del Estado Mayor Conjunto, General Daniel Caine, y al Ejército de los Estados Unidos,que NO realizaremos el ataque programado contra Irán mañana, pero les hemos ordenado además que estén preparados para seguir adelante con un ataque total y a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP

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Aunque los casi cuarenta días de intensas hostilidades terminaron en una tregua entre Estados Unidos e Irán el pasado 7 de abril, las tensiones se mantienen entre ambas partes debido al fracaso de las negociaciones de paz, el cruce de ataques verbales y el bloqueo naval mutuo a los buques comerciales en el golfo Pérsico y el mar Arábigo.

Donald Trump indicó en abril que Washington recibió una propuesta de diez puntos presentada por Teherán, la cual calificó como «una base viable» para negociar. El presidente estadounidense fijó inicialmente un plazo de dos semanas, pero luego lo extendió hasta que concluyan las negociaciones con Irán. Por su parte, el país persa señaló que Estados Unidos sufrió «una derrota innegable, histórica y aplastante» al verse «forzado a aceptar» su propuesta de 10 puntos.

No obstante, posteriormente Donald Trump afirmó que considera «totalmente inaceptable» el nuevo plan, la respuesta que Teherán envió el 10 de mayo al último borrador de acuerdo promovido por Estados Unidos para poner fin al actual conflicto en Oriente Medio, y lo calificó de «pedazo de basura». (Información RT).