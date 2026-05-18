Habrá reversible este lunes 18 de mayo entre Canoas y San Mateo para ingresar a Bogotá por la Autopista Sur

Foto: Gobernación de Cundinamarca

Este domingo 17 y lunes 18 de mayo habrá plan retorno para los viajeros que salieron de Bogotá durante el puente festivo. Para un regreso sin contratiempos, se habilitó el reversible entre Canoas y San Mateo desde las 4:00 p. m.

Esto se debe, además, a las obras que se llevan a cabo en la Autopista Sur de TransMilenio. Esto ha generado una reducción de tres a dos carriles entre la entrada a Maiporé (Dg. 30 Sur) y el sector de 3M (Dg. 9), en sentido ingreso a Bogotá, a lo largo de cerca de 1,5 kilómetros.

Entre domingo y lunes festivo se espera el ingreso de cerca de 45.000 vehículos por este corredor. Se han registrado velocidades promedio de 39 km/h. Desde la Gobernación de Cundinamarca se informó que se mantendrá a todo el personal en vía para agilizar la movilidad y el regreso a casa.

Asimismo, de cara al regreso de viajeros que se dará el próximo lunes, se mantiene el pico y placa regional

Los vehículos con placa par deberán ingresar de 12:00 m. a 4:00 p. m. y los vehículos con placa impar deberán hacerlo de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Los nueve corredores donde opera el pico y placa regional son:

? Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

? Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la av. Boyacá en sentido sur-norte.

? Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente oriente.

? Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente-oriente.

? Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte-sur.

? Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur-norte.

? Vía Suba – Cota: desde el río Bogotá hasta la av. calle 170 en sentido norte-sur.

? Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la av. carrera 7 en sentido oriente-occidente.

? Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente-occidente.