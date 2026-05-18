Recuperadas 116 hectáreas del río Bogotá para reducir inundaciones y restaurar ecosistemas

Para hacer frente a los desafíos del cambio climático, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) culminó la ejecución de cuatro áreas multifuncionales en la cuenca media del río Bogotá, ubicadas en los sectores conocidos como Filtro de Humedales, Ogamora, Vuelta Grande y Canoas – Indumil, en inmediaciones de Soacha y las localidades de Bosa y Engativá en la capital del país

Estas intervenciones se desarrollaron en zonas de inundación natural, con el objetivo de mejorar su capacidad de regulación hídrica y aportar a la reducción del riesgo ante eventos de alta pluviosidad, a través de la recuperación de cuerpos de agua y madreviejas.

En las 116 hectáreas intervenidas, también se evidencian avances en la recuperación ecológica. Se han registrado cerca de 100 especies de fauna, incluyendo aproximadamente 30 especies de aves migratorias, lo que refleja la funcionalidad de estas áreas como hábitats y corredores ecológicos.

“La recuperación ecológica de 116 hectáreas que han devuelto la capacidad natural del ecosistema de ofrecer hogar y alimento a diversas especies de aves acuáticas, cuyo registro se incrementó después de la ejecución de actividades de limpieza de los espejos de agua y el establecimiento de vegetación, sugiere una respuesta positiva del ecosistema frente a las intervenciones realizadas”, agregó el ingeniero González.

De manera complementaria, la siembra de más de 70.000 árboles y la recuperación de otros 16.000 permitirá, en el mediano plazo – de 15 a 20 años- la captura de alrededor de 3.000 toneladas de CO? al año, aportando a la mitigación del cambio climático.

Con la finalización del contrato de obra, estas áreas se consolidan como espacios que integran funciones hidráulicas, ambientales y paisajísticas, ofreciendo además condiciones para la recreación pasiva, la educación ambiental y el mejoramiento de la calidad visual del entorno.

Es así como, la CAR avanza en el mejoramiento progresivo del río Bogotá, mediante soluciones basadas en la naturaleza (SbN), que fortalecen su capacidad de adaptación frente a escenarios climáticos variables.