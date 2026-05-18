Tenga en cuenta: ajuste operativo en la ruta TransMiZonal 11-6 La Mercedes

Foto: TransMilenio.

La ruta 11-6 La Mercedes, perteneciente a la troncal Suba, presenta modificaciones en su recorrido habitual. Estos ajustes, que iniciaron este 11 de mayo, buscan optimizar la operación del servicio y mejorar la movilidad de los usuarios en la zona.

¿Qué cambió en el recorrido?

El servicio dejó de operar por la carrera 111A desde la calle 152B hasta la carrera 114. El nuevo trayecto será el siguiente:

El recorrido iniciará desde la calle 153 hasta la carrera 111A.

Desde allí, continuará por la calle 152B hasta la carrera 115.

Este ajuste implica una variación en los paraderos disponibles para los usuarios, por lo que se recomienda verificar el punto de abordaje más cercano según el nuevo trazado.

Conoce más en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio:



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