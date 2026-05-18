Bogotá recupera su espacio público: intervenido el parque Santander en el centro la capital

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

Desde este miércoles 13 de mayo de 2026, Bogotá ha comenzado una de las acciones complementarias que va a permitir la recuperación integral del parque Santander, ubicado en la carrera Séptima con calle 16, en el centro de la capital.

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá estamos poniendo orden a este parque. Este proceso, liderado por la Alcaldía Local de Santa Fe, consistió en una serie de procesos de acompañamiento y oferta institucional durante meses.

También se hicieron investigaciones que demostraron la presencia de estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico y a la instrumentalización de menores de edad, gracias a la articulación exitosa con la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Mediante el acompañamiento de estas dos entidades se está controlando el acceso peatonal al parque.

El secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, indicó que se busca con esta intervención, devolver el espacio público del parque Santander a los bogotanos, bogotanas, visitantes y turistas que recorren este histórico parque.

«Durante meses se adelantaron procesos de acompañamiento y oferta institucional. Al mismo tiempo, se hicieron investigaciones que evidenciaron la presencia de estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico y a la instrumentalización de menores de edad, gracias a la articulación exitosa con la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). Con la recuperación de esta zona combatimos mafias del espacio público, garantizando la sana convivencia y una buena movilidad para las personas que transitan este corredor estratégico», aseguró el secretario Quintero.

Se trata, en definitiva, de un esfuerzo conjunto entre el Banco de la República, la Policía de Bogotá, la Alcaldía Local de Santa Fe y de otras entidades del Distrito. La ciudad tendrá un espacio recuperado, seguro para toda la ciudadanía.