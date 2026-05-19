Autoridades confirman que el cuerpo hallado en inmediaciones de Apulo, si corresponde  a Yulixa Toloza

La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con agentes de la Sijín, confirmó este martes que el cuerpo sin vida hallado a un costado de una carretera en el municipio de Apulo, Cundinamarca, corresponde al de Yulixa Toloza. El macabro hallazgo se produce en medio de la intensa y desesperada búsqueda de la ciudadana de 52 años, cuyo rastro se perdió la semana pasada tras someterse a una intervención en un supuesto centro estético en el sur de Bogotá.

La misteriosa desaparición de la víctima ha mantenido en vilo al país debido a las dramáticas circunstancias que rodearon los hechos en el establecimiento comercial situado en el barrio Venecia. Según el material audiovisual recolectado por los investigadores, la mujer habría enfrentado graves complicaciones de salud durante la presunta intervención, momento en el cual supuestos trabajadores del lugar la sacaron del recinto para subirla a un automóvil. Las autoridades han sido reiterativas en garantizar el respeto por la presunción de inocencia de todas las personas que aparecen en las grabaciones o que han sido vinculadas, ya que su nivel de culpabilidad solo será determinado por la sentencia judicial de un juez de la República.

Como parte del rápido avance investigativo, las autoridades confirmaron la captura en la ciudad de Cúcuta de dos individuos que, al parecer, se acercaron a reclamar el vehículo presuntamente utilizado para movilizar a la mujer fuera de la clínica estética. En las próximas horas, un fiscal les imputará cargos formales por su supuesta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Asimismo, el ente investigador sigue de cerca el rastro de al menos tres presuntos implicados más que habrían cruzado la frontera para evadir la acción de la justicia.

Por el momento, la zona boscosa del hallazgo en Cundinamarca fue acordonada para facilitar la minuciosa recolección de pruebas por parte de los expertos en criminalística. El cadáver fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que se encargará de realizar los análisis de cotejo biológico y dactiloscópico para certificar de manera plena y científica la identidad de la fallecida.

Este trágico caso ha encendido nuevamente las alarmas distritales sobre la urgencia de endurecer los controles sobre las clínicas de garaje que continúan operando al margen de la ley.