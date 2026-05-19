La ‘Llantatón’ llega a Usme: prepárese y lleve las llantas en deshuso este martes 19 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) invita a toda la ciudadanía y vecinos de la localidad de Usme para que participen en la gran jornada de ‘Llantatón’, que busca la recolección de llantas en deshuso este martes 19 de mayo de 2026, en la carrera Primera entre calles 76B sur 81A sur, en el barrio Santa Librada.

Esta jornada es una oportunidad para que bogotanos y bogotanas se concienticen de la importancia del cuidado ambiental y del espacio público. Asimismo, es una invitación a propietarios de montallantas, servitecas y otros establecimientos acopiadores de llantas para que se comprometan con el adecuado almacenamiento y manejo de estos elementos.

En este evento se realizará a partir de las 8:00 a. m. y recibirá llantas de automóviles, bicicletas y motos en buen o mal estado. Para participar de la ‘Llantatón’ no se requiere de registro previo.

Las llantas usadas son residuos especiales. Por esta razón, y por los riesgos que pueden generar en el ambiente, la salud de las personas y la seguridad vial, no deben ser abandonadas en la calle, enterradas o almacenadas a cielo abierto.

El material recolectado será analizado para su aprovechamiento, bien sea a nivel energético o como insumo para nuevos procesos de producción.

¿Qué hacer con las llantas usadas?

Se deben entregar a un gestor autorizado que se encargue de su manejo. La Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con el Visor Geográfico Ambiental (visorgeo.ambientebogota.gov.co), una herramienta en la que es posible ubicar los puntos fijos de recolección de residuos especiales y peligrosos que hay en Bogotá.