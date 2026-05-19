Cortes de luz este miércoles 20 de mayo de 2026 en Bogotá, Mosquera y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 20 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino I. De la calle 73 Sur a calle 75 Sur entre carrera 77 a carrera 80 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 2:45 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Chicó Norte II Sector. De la carrera 12 a carrera 96 entre calle 81 a calle 83 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Seminario. De la calle 91 a calle 93 entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio El Dorado Industrial. De la calle 77 a calle 79 entre carrera 115 a carrera 117 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio San Ignacio. De la calle 52 a calle 54 entre carrera 84 a carrera 86 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Los Álamos. De la carrera 84 a carrera 87 entre calle 63 a calle 65 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Paloquemao. De la calle 18 a calle 20 entre carrera 21 a carrera 23 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 12:45 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Gustavo Restrepo. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 27 Sur a calle 29 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Molinos del Sur. De la calle 49 Sur a calle 51 Sur entre carrera 5 a carrera 7 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Moralba. De la carrera 14 Este a carrera 17 Este entre calle 41 Sur a calle 43 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio La Capuchina. De la calle 15 a calle 17 entre carrera 11 a carrera 13 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Puente Largo. De la calle 112 a calle 114 entre carrera 55 a carrera 57 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Nicolás de Federmán. De la calle 56 a calle 58 entre carrera 37 a carrera 39 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Mosquera, Cundinamarca

Municipio de Mosquera. De la calle 0 a calle 3 entre carrera 0 a carrera 3, y de la carrera 17 a carrera 19 entre calle 15 a calle 18 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. Sector Fonquetá Centro. De la calle 10 a calle 13 entre carrera 0 Este a carrera 5 Este – Desde las 6:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.