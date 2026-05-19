Departamento de Justicia de EE.UU: Alex Saab enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal; utilizó bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares robados en Venezuela

–El Departamento de Justicia que, a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, arrestó y judicializó a Alex Saab, tras ser deportado por el régimen chavista de Venezuela, advirtió que el empresario colombiano enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal si es hallado culpable en el proceso que le inició formalmente la justicia estadounidense.

Saab, ex ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, fue a parar a una prisión federal estadounidense en 2021 cuando fue extraditado desde Cabo Verde, un país insular ubicado en el noroeste de África, donde había sido detenido en junio de 2020 durante una parada técnica de su avión. Sin embargo, no purgó una pena de prisión en EE.UU, aunque sí estuvo recluido en una prisión federal hasta diciembre de 2023, cuando fue liberado como parte de un canje diplomático por presos estadounidenses en Venezuela.

Cuando Nicolás Maduro se enteró que Saab ya viajaba en un avión de la DEA rumbo a la Florida, calificó el hecho un secuestro.

«Secuestraron a un hombre bueno, inocente, a un hombre limpio y trabajador, a un hombre que lo que ha hecho ha sido amar al pueblo de Venezuela», afirmó Maduro, compungido, en el canal de televisión estatal.

Así las cosas, es la segunda oportunidad que Alex Saab está en territorio estadounidense enfrentando a la justicia. El pasado lunes el empresario colombiano hizo su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Florida que lo solicitó en extradición por su presunto papel en una extensa conspiración internacional de lavado de dinero que involucra la corrupción y explotación de un programa de bienestar público venezolano destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables.

Según registros judiciales, Alex Nain Saab Morán, de 55 años, supuestamente conspiró con otros para sobornar a funcionarios públicos venezolanos para asegurar lucrativos contratos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) para importar alimentos a Venezuela. Saab está acusado de conspirar con otros para tergiversar fraudulentamente la naturaleza y el origen de los suministros de alimentos, incluida la documentación falsa de importaciones procedentes de Colombia y México.

“Gracias a los esfuerzos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, Alex Saab será procesado y responsabilizado plenamente según la ley estadounidense por su presunto papel en este plan”, dijo el fiscal general interino Todd Blanche.

“Alex Saab supuestamente utilizó bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares robados de un programa alimentario venezolano destinado a los pobres y ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano”, dijo el fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.

“Esto es inaceptable. La División Penal no permitirá que actores extranjeros exploten el sistema financiero estadounidense y lo utilicen como refugio seguro para el producto de su corrupción”, agregó.

“Esta acusación alega que un programa alimentario humanitario destinado a apoyar a venezolanos vulnerables fue manipulado para un enriquecimiento personal masivo”, dijo el abogado Jason A. Reding Quiñones para el Distrito Sur de Florida.

“Según los cargos, el acusado utilizó sobornos, empresas fantasma y documentos fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares para beneficio personal. Cuando se transfieren ingresos ilícitos a través del sistema financiero de los Estados Unidos, nuestros tribunales tienen jurisdicción y nuestros fiscales actuarán. Los cargos son acusaciones y se presume que el acusado es inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.”

“La DEA ha investigado durante mucho tiempo los presuntos delitos financieros y las redes vinculadas a Alex Saab y al antiguo régimen de Maduro”, dijo el administrador Terrance Cole de la DEA (Drug Enforcement Administration). “Estos cargos son resultado directo del compromiso continuo de la DEA de desmantelar las redes corruptas que operan en toda Venezuela. El apoyo de esta Administración a las fuerzas del orden y la incesante búsqueda por parte de la DEA de quienes facilitan las actividades de los cárteles nos permitieron, junto con nuestros socios del HSTF, devolver a Alex Saab a los Estados Unidos para enfrentar la justicia una vez más.”

“El FBI sigue profundamente comprometido a desmantelar redes financieras complejas que financian actividades ilícitas”, dijo el agente especial a cargo Brett Skiles de la oficina local del FBI en Miami. “Al trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios federales, hemos interrumpido con éxito una sofisticada operación facilitada por Alex Saab y sus cómplices diseñada para ocultar los orígenes de la riqueza obtenida ilegalmente. Continuaremos desplegando todos los recursos de investigación a nuestra disposición para rastrear el dinero sucio, proteger la integridad de nuestras instituciones financieras y garantizar que quienes se benefician del delito rindan cuentas plenamente ante la ley.”

“Esta acusación subraya el compromiso continuo de Investigaciones de Seguridad Nacional’ (HSI) de seguir el dinero, exponer la corrupción extranjera y responsabilizar a quienes explotan a personas vulnerables para beneficio personal”, dijo el agente especial a cargo José R. Figueroa de HSI Miami. “HSI seguirá aprovechando todas las capacidades del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) para perseguir agresivamente a las redes criminales transnacionales que intentan explotar el sistema financiero estadounidense para ocultar ganancias ilícitas y erosionar la confianza pública.”

En lugar de cumplir los contratos, Saab y sus cómplices utilizaron en secreto empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y otros documentos fabricados —junto con una red de sobornos y comisiones ilegales— para desviar cientos de millones de dólares que estaban destinados a ser utilizados para comprar alimentos para venezolanos necesitados. Partes de las ganancias ilícitas supuestamente se gastaron u ocultaron mediante transferencias hacia y a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.

La acusación alega además que, desde 2019 hasta al menos enero de 2026, la conspiración se expandió a medida que las sanciones económicas estadounidenses paralizaron las exportaciones venezolanas, especialmente el petróleo, lo que ejerció una grave presión sobre las finanzas del país y su capacidad para cumplir con sus obligaciones de deuda externa, incluidos los pagos a Saab y sus cómplices como parte del programa CLAP. Explotando sus relaciones corruptas con funcionarios del gobierno, Saab y sus cómplices supuestamente obtuvieron acceso a petróleo por valor de miles de millones de dólares’ propiedad de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA. (PDVSA) y lo vendió bajo falsas pretensiones.

Las ganancias de esas ventas ilegales se transfirieron luego a cuentas bancarias estadounidenses y a través de ellas para promover y ocultar aún más el plan CLAP.

Saab está acusado de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal.

La División de Campo de la DEA en Miami está investigando el caso, con la ayuda del FBI en Miami y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami.

Asistente de EE.UU la abogada Monique Botero del Distrito Sur de Florida y el subjefe Joseph Palazzo de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Confiscación de la División Penal están procesando el caso.

Este procesamiento es parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) establecida por la Orden Ejecutiva 14159, Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión. El HSTF es una asociación de todo el gobierno dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y trata de personas que operan en los Estados Unidos y en el extranjero.

A través de una histórica colaboración interinstitucional, el HSTF dirige todo el poder de las fuerzas del orden de los Estados Unidos hacia la identificación, investigación y procesamiento de todo el espectro de delitos cometidos por estas organizaciones, que durante mucho tiempo han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. Al realizar este trabajo, el HSTF pone especial énfasis en investigar y procesar a quienes participan en la trata de niños u otros delitos que involucran a niños.El HSTF utiliza además todas las herramientas disponibles para procesar y expulsar a los extranjeros criminales más violentos de los Estados Unidos. El HSTF Miami está compuesto por agentes y oficiales de la División de Campo de la DEA Miami, el FBI Miami y el HSI Miami, y la fiscalía está dirigida por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Miami.

La misión de MNF es sacar provecho del crimen, eliminar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero estadounidense. La MNF lleva a cabo procesos penales y acciones de recuperación de activos civiles y penales que involucran a: facilitadores financieros que lavan ganancias para delincuentes; instituciones financieras y sus funcionarios y empleados cuyas acciones amenazan el sistema financiero y las instituciones financieras de Estados Unidos; lavadores de dinero internacionales que apoyan el crimen organizado transnacional; y el máximo mando y control de organizaciones internacionales de narcotráfico. (Con información del Departamento de Justicia de EE.UU).