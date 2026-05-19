Autoridades ambientales clausuran pista de ciclismo clandestina en área protegida de Suba, noroccidente de Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) anunció la clausura de una pista clandestina de ciclismo dentro del Parque Distrital Ecológico de Montaña Cerros de Suba y Mirador de Los Nevados. Las autoridades ambientales se dieron cita en el lugar para imponer medida preventiva a los organizadores de una competencia de bicicletas y ciclismo de montaña que no estaban autorizadas y se realizaban de forma ilegal dentro de esta zona de alto valor ambiental para Bogotá.

Adriana Soto, secretaria de Ambiente informó a través de su cuenta de la red social X, que la pista fue clausurada y los organizadores reconocieron públicamente el error de realizar la competencia en esta área protegida del Distrito.

Con estas acciones, la Administración distrital continúa con la protección de la biodiversidad de la capital. Mediante procedimientos de inspección, vigilancia y control, los ecosistemas son defendidos desde la institucionalidad.

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se invita a la ciudadanía a cuidar la naturaleza de la ciudad mediante el respeto a estos espacios y el estricto cumplimiento de las normas y leyes para proteger las fuentes de aire, agua y hábitat para cientos de especies de fauna y flora.