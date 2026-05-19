Desarticulan red criminal al servicio del ‘Tren de Aragua’ en Bucaramanga; 18 integrantes fueron capturados

–Actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación con ocasión de una ola de homicidios ocurridos durante los dos últimos años en Bucaramanga (Santander) y su área metropolitana, lograron desmantelar una red sicarial al servicio del grupo delincuencial ‘Tren de Aragua’.

En operación articulada con la Policía Nacional fueron identificados y capturados 18 de los posibles integrantes de la estructura criminal, quienes estarían implicados directamente en 26 asesinatos.

Uno de los eventos delictivos que se les atribuye sucedió el 25 de octubre de 2025, en el barrio Villa Esperanza, en Floridablanca, donde tres personas murieron y una resultó herida en medio de un ataque con armas de fuego. El señalado determinador de esta y otras acciones violentas sería Brayan Alejandro Javier Peña, presunto cabecilla de la red ilegal.

Uno de los eventos delictivos que se les atribuye sucedió el 25 de octubre de 2025, en el barrio Villa Esperanza, en Floridablanca. Por estos hechos fueron imputados, de acuerdo con su posible participación, por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado,… pic.twitter.com/l01VMSCjWT — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 18, 2026

Los elementos materiales probatorios indican que los demás detenidos serían los responsables de ejecutar los homicidios, cumplir actividades logísticas, de apoyo y vigilancia, entre otros roles. Asimismo, permitieron conocer que los crímenes tendrían relación con una disputa violenta por el control del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y otras rentas ilícitas, y corresponderían a un método de amedrantamiento a la población civil de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta (Santander).

Una fiscal de la Seccional Santander presentó a las 18 personas capturadas ante un juez penal de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible participación, los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La Fiscalía afectó a una red sicarial al servicio del grupo delincuencial ‘Tren de Aragua’, que estaría involucrada en una ola de homicidios ocurrida entre 2024 y 2026, que dejó 26 víctimas en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta (Santander). 18 de los presuntos integrantes… pic.twitter.com/b1C5jBWNRK — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 18, 2026

Los procesados no aceptaron los cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.