Envían a la cárcel a ginecólogo que habría abusado sexualmente de pacientes en Cundinamarca

–Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al médico ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes acusado de abusar sexualmente de varias de sus pacientes en un consultorio privado ubicado en el barrio San Rafael del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, entre 2024 y 2026.

Las actividades investigativas permitieron identificar a dos víctimas, de 19 y 30 años, quienes acudieron a consulta y habrían sido sometidas por el especialista a actos en contra de su integridad, libertad y formación sexual. Una de ellas fue accedida.

Para la Fiscalía el profesional presuntamente aprovechó el estado de indefensión de las mujeres, así como su posición dominante y de poder, y la confianza que generaba en ellas para agredirlas en contra de su voluntad.

En ese sentido, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado.

El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fue afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.