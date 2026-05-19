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    Impactante video del choque múltiple provocado por una buseta sin frenos que dejó 17 heridos en Antioquia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Una buseta de transporte público provocó la víspera un aparatoso accidente vial en el sector conocido como Alto de Pepito, en el municipio de Santuario, departamento de Antioquia. Al parecer la buseta, afiliada a la empresa Cotraelsa, se quedó sin frenos y chocó contra otros cuatro vehículos. Según el reporte de las autoridades, 17 personas resultaron heridas, entre ellos, cuatro menores de edad.

    Los afectados eran pasajeros de los vehículos involucrados la múltiple colisión. Quince de ellos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de El Santuario y los dos restantes al hospital del municipio de Rionegro.

    Una cámara de seguridad del lugar registró el momento del accidente. El video fue compartido @RCNMedellin:

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