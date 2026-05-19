Falla en el fusil «Jaguar» made in Colombia dejó dos militares heridos; Indumil explica causas del incidente

–La Industria Militar Colombiana, Indumil, confirmó este martes que en desarrollo de las pruebas de validación técnica y operacional de dos fusiles «Jaguar», creación suya, explotaron dejado dos uniformados heridos, que por fortuna están fuera de peligro. El accidente se produjo en la base militar de Tolemaida.

En un comunicado, Indumil precisa que durante el desarrollo de las pruebas, en dos de los fusiles evaluados se presentó una liberación no controlada de gases asociada a condiciones de cierre mecánico no óptimas.

Agrega que el técnico y el suboficial involucrados en el incidente de estos dos fusiles recibieron valoración médica en el dispensario de la Unidad, realizándose procedimientos de asepsia sin afectaciones adicionales y confirmándose lesiones superficiales únicamente en uno de los participantes, sin compromiso adicional a su integridad.

Advierte que el análisis técnico adelantado por Indumil permite establecer que los eventos registrados están asociados a ajustes del sistema de cierre y aseguramiento del cañón, aspectos inherentes a la fase de validación y fortalecimiento técnico de un desarrollo de esta naturaleza.

Posterior a los eventos registrados, subraya, las pruebas continuaron con los delegados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional como observadores y evaluadores técnicos del proceso, aportando retroalimentación especializada para el fortalecimiento del proyecto.

Así es JAGUAR, el fusil 100% colombiano con el que el país fortalece la defensa del territorio. El fusil fue desarrollado y fabricado por @IndumilColombia e incorpora un 15 % menos de peso frente al Galil ACE, mayor ergonomía, modularidad y resistencia para operar en condiciones… pic.twitter.com/mo1f2ZmKZb — Mindefensa (@mindefensa) May 10, 2026

En el comunicado Indumil indica que entre el jueves 14 y el sábado 16 de mayo de 2026, se desarrollaron pruebas de validación técnica y operacional del fusil JAGUAR en el Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE), con participación de personal técnico especializado, en total 12 funcionarios del Ejército Nacional de Colombia, la Armada Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional de Colombia y adicionalmente equipos interdisciplinarios de INDUMIL.

En estas pruebas, las cuales fueron anunciadas públicamente durante el lanzamiento del fusil JAGUAR el viernes 8 de mayo de 2026 como parte de su proceso de validación y maduración tecnológica, el acompañamiento y conocimiento técnico y táctico aportado por los expertos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional constituyó un componente fundamental dentro del proceso de evaluación, permitiendo fortalecer el sistema, generar confianza técnica y optimizar los tiempos de respuesta frente a los ajustes identificados.

Las jornadas permitieron validar comportamientos funcionales favorables del sistema en aspectos relacionados con reducción de peso, modularidad, ergonomía, adaptabilidad operacional y maniobrabilidad, así como consolidar información técnica relevante para continuar el proceso de optimización y maduración tecnológica del fusil.

INDUMIL informa igualmente que los resultados, avances del proceso, eventos presentados, así como las fases que continúan, fueron puestos en conocimiento de las instancias correspondientes del sector defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, conforme a los canales institucionales establecidos para este tipo de desarrollos estratégicos.

Además señala que actualmente se mantiene en ejecución un plan estructurado de optimización, ajuste y revalidación técnica del sistema, como parte del proceso de consolidación operacional e industrial del fusil.

Establece que las fases del desarrollo continuarán hasta garantizar el cumplimiento integral de las especificaciones técnicas, operacionales y de seguridad definidas para el sistema, teniendo como prioridad permanente la seguridad del personal de la Fuerza Pública que tendrá a cargo su operación en cumplimiento de la misión constitucional.

Finalmente, Indumil indica que el desarrollo del fusil JAGUAR representa capacidad de autonomía, estratégica y sostenible para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, industriales y de soberanía del sector defensa colombiano y reitera su compromiso con los más altos estándares de seguridad, rigor técnico, transparencia y mejora continua en cada etapa del proceso de desarrollo.