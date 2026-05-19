Panorama de las vías en Bogotá y TransMilenio para hoy 19 de mayo de 2026

Foto: TransMilenio.

¡Así está la movilidad en Bogotá! ¡Conoce sobre el estado de las vías en Bogotá! Aquí te presentamos información relevante en materia de movilidad para este martes 19 de mayo de 2026.

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy martes 19 de mayo de de 2026

Alta congestión en la avenida Circunvalar en la calle 12D por accidente de tránsito

Durante la mañana de hoy martes 19 de mayo 2026, se registró alta congestión para ingresar a la capital en la autopista Sur y en la calle 13. Además, alto flujo vehicular en la calle 80 con carrera 114 por un camión varado, en la avenida de Las América con carrera 69 por un accidente de tránsito y en la carrera 91 con avenida Ciudad de Cali por accidente por choque múltiple. Estas situaciones pueden generar retrasos en la operación de rutas TransMizonales de TransMilenio.

Corte 7:30 a. m.

Siniestro entre bus y camión, en la localidad de Santa Fe, en la avenida Circunvalar con calle 12D, sentido sur a norte. Grúa asignada.

Alto flujo vehicular en la autopista Norte con calle 166 por accidente de tránsito

Corte 7:23 a. m.

Siniestro múltiple entre automóvil y dos motociclistas, en la localidad de Suba, en la autopista Norte con calle 166, sentido norte a sur. Ambulancia y Grupo Guía en el punto.

Alta congestión en la carrera 91 con avenida Ciudad de Cali por choque múltiple

Corte 7:41 a. m.

Actualización: Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la carrera 91 con avenida Cali, sentido norte a sur.

Corte 6:45 a. m.

Siniestro múltiple entre bus y dos automóviles, en la localidad de Engativá, en la carrera 91 con avenida Ciudad de Cali, sentido norte a sur. Unidad de Tránsito asignada.

Alta congestión en la avenida de Las América con carrera 69 por accidente de tránsito

Corte 6:28 a. m.

Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Kennedy, en la avenida Las Américas con carrera 69, sentido occidente a oriente.

Grupo Guía en el punto y ambulancia asignada.

Alta congestión por la calle 80 con carrera 114 por camión varado

Corte 6:22 a.m.

Tractocamión varado en la localidad de Engativá, en la Calle 80 con carrera 114, sentido oriente a occidente. Grúa asignada.

Alta congestión para ingresar a Bogotá por la avenida Centenario o calle 13

Corte 5:52 a. m.

Ingresando a la ciudad por el corredor de la avenida Centenario o calle 13, se registra congestión vehicular hasta la carrera 100.

Grupo Guía y Policía de Tránsito en desplazamiento.

Alta congestión para ingresar a Bogotá por la autopista Sur

Corte 5:16 a. m.

Ingresado a la ciudad por el corredor de la autopista Sur se registra congestión vehicular hasta la avenida Boyacá.

Grupo Guía y Policía de Tránsito en desplazamiento.