Muere a los 85 años «Totó la Momposina», pionera y embajadora del folclor colombiano

–(Imagen @YamilHAranaP). La pionera, matrona y gran embajadora del folclor colombiano Totó la Momposina, falleció a los 85 años en Celaya, México, confirmó la familia en un comunicado, en el que resalta el legado artístico y cultural de su madre. Además, informó que el próximo 27 de mayo se realizará el traslado de su cuerpo desde México a Colombia, donde se llevarán a cabo las exequias. Su velación se llevará a cabo en el Capitolio Nacional.

Ha muerto Toto la momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas. AD ASTRAM pic.twitter.com/BIq4yqKcv5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 19, 2026

El Ministerio de Cultura también se pronunció:

Hoy despedimos a la eterna Totó. (1940-2026)

A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra.

A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país.

Desde el Gobierno de Colombia, honramos la memoria de una mujer que dedicó más de seis décadas a investigar, salvaguardar y proyectar los saberes del Caribe colombiano hacia los escenarios más importantes del mundo.

Totó nos enseñó que la música de nuestros ancestros es un patrimonio vivo, una poderosa herramienta de cohesión social y un símbolo de resistencia. Su legado es y será un faro para las nuevas generaciones de artistas y sabedores.

Desde el Gobierno de Colombia, honramos la memoria de una mujer que dedicó más de seis décadas a investigar, salvaguardar y proyectar los saberes del Caribe colombiano hacia los escenarios más importantes del mundo. Totó nos enseñó que la música de nuestros ancestros es un… pic.twitter.com/GgQTDAE80F — MinCultura Colombia (@mincultura) May 19, 2026

Gabriel García Márquez habló sobre Totó la Momposina de manera muy elogiosa. El Nobel describió a la cantante y folclorista como la encarnación perfecta de la Colombia contemporánea y su cultura.

«Nadie más que Totó la Momposina encarna de manera pertinente la Colombia de hoy, su mestizaje musical, su alegre espiritualidad. Su voz quema un fuego sagrado y el recuerdo de antiguos sufrimientos», precisó García Márquez.

Ambos mantuvieron una estrecha relación basada en el respeto por las raíces y la tradición del Caribe colombiano.

Precisamente, Totó la Momposina fue una de las invitadas de honor por García Márquez a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, Suecia, en 1982, donde, con su grupo musical, engalanó el acto con cumbia y folclor colombianos. Integró la delegación de más de 60 músicos y bailarines colombianos, junto con Rafael Escalona, los hermanos Poncho y Emiliano Zuleta y Leonor González Mina, “La Negra Grande de Colombia”, entre otros artistas nacionales.

Totó La Momposina, cuyo nombre real era Sonia Bazanta Vides, nacida en 1940 en Talaigua Nuevo, departamento de Bolívar, en la región geográfica conocida como la depresión momposina, de ahí su nombre artístico, fue una cantante, bailarina y maestra, reconocida internacionalmente por la divulgación de la música folclórica del Caribe colombiano.

Hoy le decimos adiós a una mujer que recorrió el mundo llevando a Bolívar no solo en su nombre artístico, sino en el corazón. Totó La Momposina o Sonia Bazanta Vides, cantó y bailó nuestra tradición musical desde niña, recorriendo el planeta para recordarle a todos que en La… pic.twitter.com/g1IG8HDPns — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) May 19, 2026

(Gobernador de Bolívar)

Creció en una familia de músicos, tanto su madre como su padre, fueron grandes impulsores de la música del Caribe, lo que los llevó a conformar un grupo de música con el cual Totó dio a conocer su talento al mundo. Desde la década de 1970 ha recorrido decenas de países interpretando cumbias, porros, mapalés y bullerengues. Toda su vida la dedicó a la música y a la promoción de las tradiciones culturales del Caribe colombiano.

En busca de mejores oportunidades laborales, su familia se trasladó a Barrancabermeja y luego a Villavicencio. Durante esta época, conocida en Colombia como el periodo de La Violencia, la familia Bazanta Vides fue perseguida por su filiación política al partido Liberal. Como contó la artista, fueron momentos difíciles, aun siendo una niña pequeña tuvo que caminar esquivando los muertos tirados en la calle y esconderse para evitar que le hicieran daño. Ella y sus hermanos crecieron con miedo y con la incertidumbre de no entender qué era lo que provocaba tanta violencia (Canal Encuentro, 2012).

Cuando la situación se volvió insostenible, decidieron trasladarse a Bogotá. Ahí, poco a poco fueron estabilizándose.

El padre empezó a trabajar como zapatero y pudieron comprar una casa en el barrio Restrepo, donde se encontraba el epicentro de esta industria. La madre, con el objetivo de que sus hijos no perdieran su arraigo al Caribe, viajó hasta Tailagua para llevar instrumentos musicales con los cuales, ya en Bogotá, empezó a enseñarles a sus hijos a tocar, cantar y bailar.

Como recuerda Gloria Triana (2008), antropóloga y amiga de Totó, la casa de los Bazanta Vides se convirtió en un punto de encuentro para los apasionados de la música: llegaban estudiantes provenientes de la Costa atlántica que ahí, bailando y tocando, se sentían más cercanos a sus lugares de origen; llegaban intelectuales y bohemios; y también reconocidos músicos como Lucho Bermúdez, Pacho Galán, José Benito Barros, Leonor González Mina, Aníbal Velásquez, Toño Villa, Luis Enrique Martínez y Los Gaiteros de San Jacinto.

Por vía materna y paterna, los Bazanta Vides contaban con una fuerte tradición musical. Virgilio Bazanta, el abuelo, tocaba el clarinete y dirigía una banda en Magangué; Daniel, el padre era percusionista; Livia, la madre, bailarina y cantora; y en general, todos los integrantes de ambas familias se destacaban por su pasión musical, incluso, cinco generaciones atrás (Totó La Momposina, 2019). Cuando Totó era adolescente, conformaron un grupo familiar, que rápidamente empezó a obtener reconocimiento local. El salto a la popularidad se dio gracias al programa de televisión Acuarelas costeñas, que se transmitía en vivo todos los sábados. En él, los Bazanta Vides tocaban y bailaban cumbias, bullerengues, mapalés y “bailes cantaos” (Triana, 2008).

Formación musical y trayectoria internacional

Totó supo combinar y balancear la formación académica con la formación empírica y propia de la tradición oral. Estudió en el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, sin embargo, sus intereses musicales requerían unos aprendizajes que no se encontraban en las universidades. Junto a Gloria Triana, emprendió un viaje por los pueblos ribereños del Magdalena para buscar a las cantadoras y los tamboreros, y aprender de ellas y ellos los ritmos y las canciones, pero también las formas de vida ligadas al río, las creencias y modos de relacionarse. Así, como lo expresa Totó (Señal Colombia, 2011), con su música y sus bailes, transmite también las tradiciones culturales de su región.

A partir de la década de 1970 Totó y su grupo musical empezó a realizar presentaciones en distintos países, como Estados Unidos, la República Democrática Alemana, Alemania Occidental, Francia, Polonia, Suecia, Yugoslavia y la Unión Soviética (Triana, 2008). Un hito en la carrera de Totó fue su participación en la delegación que acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el premio Nobel de literatura en 1982. García Márquez había manifestado en una entrevista el deseo de recibir el premio en medio de cumbias y vallenatos. Ante esto, Colcultura organizó un grupo para que se presentara en el evento, en el cual Totó ocupaba un lugar importante. A pesar de los malos augurios de quienes consideraban bochornoso llevar una muestra folclórica a un evento tan protocolario, la presentación fue un éxito (Canal Encuentro, 2012).

Pasado el evento, Totó tomó la decisión de quedarse una temporada en París. Se matriculó en La Sorbonne para estudiar historia de la danza, coreografía, ritmo y organización de espectáculos. Su estancia en París fue una catapulta para lograr el reconocimiento internacional y un lugar destacado como representante de la música folclórica caribeña. En 1984 fue invitada por primera vez al Womad (World of Music Art and Dance), un festival itinerante que reúne en espectáculos, realizados simultáneamente en distintos países, a los principales exponentes de la música folclórica. A través del Womad, Totó se vinculó a la fundación Peter Gabriel lo que le permitió consolidar su proyecto musical. En 1987 regresó a Colombia y luego aprovechó una estancia de su hijo y colega Marco Vinicio para investigar nuevos ritmos y aprender sobre el bolero.

El rescate de un legado musical

El trabajo musical de Totó permitió que miles de personas, de Colombia y el mundo, conocieran los ritmos, cantos, bailes y versos que hasta entonces solo se escuchaban en zonas rurales de las riberas del bajo Magdalena, Mompox y las sabanas de Bolívar (Canal Encuentro, 2012). Totó revitalizó la música tradicional de su región, la potenció y la enriqueció. En 1989, con el apoyo de un colectivo boliviano llamado Boliviamanta lanzó su primer álbum. Luego en 1993 a través de la fundación Peter Gabriel y el sello Real World estrenó Candela viva, ampliamente reconocido a nivel internacional y con el cual consolidó su reputación en Colombia. En Pacantó, logró combinar múltiples sonoridades del Caribe colombiano: porros, sextetos, cumbias, chandés y bullerengues (Triana, 2008), lo que mereció nominación al Mejor Álbum Folclórico en los premios Grammy del 2000 y al Mejor Álbum Tropical Tradicional en el 2002.

En 1999 y 2009 resultó ganadora de los Congos de oro en el Festival de Barranquilla en la categoría “Lo nuestro”. En el 2006 recibió el premio a la trayectoria del Festival Womex que rinde homenaje a los artistas que han desarrollado un trabajo destacado, de influencia en la vida cultural de su país y con proyección al mundo entero.

En 2013 recibió el premio Grammy Latino Especial a la Excelencia Musical, otorgado a artistas que han realizado contribuciones de excepcional importancia en el campo de la grabación durante sus carreras. Luego en 2018, fue galardonada con el Premio La Mar de Músicas. Durante su carrera profesional ha realizados trabajos en conjunto con varios artistas, entre ellos: Carlos Vives, Vox Dei, Los Jaivas, León Gieco, Víctor Heredia, Gilberto Gil, Jaime Roos, Calle 13, Gustavo Santaolalla, Pablo Milanés, Lila Downs y Celso Piña.

Premios y reconocimientos

Ganadora de los Congos de oro en el Festival de Barranquilla (1999 y 2009)

Nominación al Mejor Álbum Folclórico, Premios Grammy (2000)

Nominación al Mejor Álbum Tropical Tradicional, Premios Grammy (2002)

Premio a la trayectoria del Festival Womex (2006)

Grammy Latino Especial, Premio especial a la Excelencia Musical (2013)

Premio La Mar de Músicas (2018)

Discografía – Álbumes

Pacantó (1989) MTM

La candela viva (1993) MTM

Carmelina (1996) Yard High

La bodega (2008) MTM

El asunto (2014) Soba Producciones, Sony Music

Tambolero (2015) Real World Records

Compilaciones

Gaitas y tambores (2002) MTM

Evolución: 20 años de Totó La Momposina (2003) Yard High, Real World Records

Oye manita (2017) Astar

La Verdolaga (2018) Real World Records

(Información biográfica basada en investigación de Natalia Cobo para Banrepcultural).