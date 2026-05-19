Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes mayo 19, 2026 -Dólar TRM: $ 3,796.87 (vigente 20 de mayo) -Euro $ 4,417.10 -Bitcoin US$ 76.950,10 Tasa de Interés -DTF: 10,01% -UVR: $ 410,97 -Tasa de Usura 28,17% -Café US$ 3,16 -Petróleo Brent US$ 107,77 -Oro-Compra Banco de la República $ 529.430,36 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorLa ‘Llantatón’ llega a Usme: prepárese y lleve las llantas en deshuso este martes 19 de mayo Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 20 de mayo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 5 y 6 También podría gustarte Nacional Senadora Cabal denuncia a Petro por traición a la patria, espionaje y prevaricato por omisión Ariel Cabrera sábado febrero 8, 2025 Nacional Calumnias de la Fiscalía contra mi hijo son insoportables: Carlos Bula Iván Briceño viernes octubre 19, 2012 Nacional Así puede proteger a sus hijos de los ciberdelincuentes Diana Becerra domingo enero 12, 2025 Nacional Asamblea Extraordinaria de Ecopetrol eligió a los tres renglones de la Junta Directiva que hacían falta Diana Becerra sábado febrero 7, 2026