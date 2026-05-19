-Dólar TRM: $ 3,796.87 (vigente 20 de mayo)

-Euro $ 4,417.10

-Bitcoin US$ 76.950,10

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 410,97

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,16

-Petróleo Brent US$ 107,77

-Oro-Compra Banco de la República $ 529.430,36