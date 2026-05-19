    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $ 3,796.87 (vigente 20 de mayo)
    -Euro $ 4,417.10
    -Bitcoin US$ 76.950,10

    Tasa de Interés

    -DTF: 10,01%
    -UVR: $ 410,97
    -Tasa de Usura 28,17%

    -Café US$ 3,16
    -Petróleo Brent US$ 107,77
    -Oro-Compra Banco de la República $ 529.430,36

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