MinDefensa emprende acciones judiciales para recuperar terrenos invadidos del Fuerte Militar de Tolemaida en Melgar, ocupados hoy por lujosos condominios y conjuntos residenciales de alto valor

–El Ministerio de Defensa Nacional anunció que emprendió acciones judiciales para la recuperación de grandes extensiones de terrenos de propiedad de las Fuerzas Armadas en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado entre los municipios de Melgar, Tolima, y Nilo, Cundinamarca. Muchos de esos terrenos están ocupados actualmente por lujosos condominios y conjuntos residenciales de alto valor.

El jefe de la cartera de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, señaló que se cuenta con referencias topográficas y georreferenciación de estos terrenos, así como el censo detallado de su población, y un equipo multidisciplinario, con respaldo de oficinas de finca raíz y abogados litigantes en cada institución de la Fuerza Pública, adelanta acciones de judicialización.

«Estos predios deberán retornar al control del Estado, a través del Ministerio de Defensa Nacional y cada una de las fuerzas», señaló Sánchez.

Advirtió que esta problemática que se remonta al año 1954 cuando fue creada la guarnición militar de Tolemaida y subrayó que aunque durante décadas se adoptaron medidas para recuperar estos predios públicos, el problema se ha agravado.

Hoy existen cerca de 14.000 cédulas catastrales de personas naturales y jurídicas que afirman ser propietarias de terrenos que no les pertenecen. Entre los ocupantes se encuentran desde invasiones masivas de colonos hasta condominios lujosos y conjuntos residencia de alto valor, precisó.

Añadió que estos bienes públicos, por su naturaleza jurídica, son imprescriptibles e inembargables; es decir, no pueden ser adquiridos por particulares y el Estado puede ejercer en cualquier momento las acciones necesarias para recuperarlos y protegerlos.

Señaló que un equipo multidisciplinario con enfoque jurídico y técnico del Ministerio de Defensa adelanta la priorización para la recuperación de estas áreas ocupadas ilegalmente, y llevar a los responsables de estos delitos ante la ley.

El levantamiento topográfico y diferentes estudios especializados han permitido identificar con claridad las zonas invadidas, las áreas ocupadas por desarrollos residenciales y diversas afectaciones sociales y ambientales derivadas de estas ocupaciones ilegales.

Destacó el ministro de Defensa que los resultados de estas investigaciones evidencian una grave estructura de corrupción que involucró decisiones administrativas y actuaciones irregulares en concejos municipales, alcaldías, oficinas de planeación territorial y algunos integrantes de la Fuerza Pública, facilitando la ocupación ilegal de estos bienes de la Nación.

Asimismo, particulares se habrían aprovechado de estas redes para obtener beneficios ilícitos.

Desde hace varias décadas, el Estado ha enfrentado una problemática histórica relacionada con la ocupación y presunta comercialización ilegal de predios públicos en zonas como Nilo y Melgar. En el marco de controles internos y verificaciones adelantadas por el Ministerio de… pic.twitter.com/wASIP3z8oo — Mindefensa (@mindefensa) May 18, 2026

Actualmente, el Ministerio de Defensa es propietario de cerca de 110.000 hectáreas distribuidas en 4.400 predios en todo el territorio nacional. La vigilancia, administración, protección y control de estos bienes corresponde a las distintas unidades militares y policiales desplegadas en el país.

La extensión de estos terrenos equivale a la suma de la superficie total de Singapur y Malta, lo que evidencia la magnitud del desafío institucional para garantizar su adecuada administración y protección.

De acuerdo con información de la Superintendencia de Notariado y Registro, cerca del 47 % de los predios en Colombia presentan problemas relacionados con titularidad, linderos o formalización.

(2/4) ? Somos la entidad con el mayor inventario de tierras del Estado colombiano: un total 4.400 predios que abarcan 110.000 hectáreas en todo el país. No toleramos la ocupación ilegal de estas tierras y frente a esta problemática, nuestra prioridad institucional es la… pic.twitter.com/174LuedNfe — Mindefensa (@mindefensa) May 19, 2026

Se trata de una problemática estructural que demanda la acción coordinada de múltiples entidades del Estado para combatir la corrupción, fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad y proteger los activos estratégicos de la Nación, afirmó el Mindefensa.

Dijo que aunque la solución definitiva tomará tiempo avanzaremos con toda determinación para recuperar estos terrenos y proteger el patrimonio de todos los colombianos.

Por ello, puntualizó, no solo estamos implementando acciones inmediatas, sino también construyendo una visión estratégica a largo plazo que permita establecer el manejo más adecuado y el mejor aprovechamiento de los bienes requeridos por la Fuerza Pública para el cumplimiento de su misión constitucional.

El Fuerte Militar de Tolemaida fue construido sobre 9.800 hectáreas durante el gobierno del teniente general Gustavo Rojas Pinilla, quien ocupó la presidencia de Colombia entre 1953 y 1957. Rojas Pinilla fue quien concibió y ordenó la construcción de este complejo militar, que se convertiría en uno de los centros de entrenamiento más importantes del país.

Está localizado estratégicamente entre los departamentos de Cundinamarca (municipio de Nilo) y Tolima (municipio de Melgar). Conocido como la «cuna de la milicia colombiana», alberga distintas escuelas de formación militar y es la base de las Fuerzas Especiales del Ejército.

#Ampliación | Invasiones en terrenos del @MinDefensa (1/4) ?: La ocupación ilegal de predios en el Fuerte Militar de Tolemaida es una problemática histórica, que persiste desde la fundación de esta unidad en 1954. Esta situación de hecho, prolongada por décadas, es atendida de… pic.twitter.com/30Ec2Zg4Ws — Mindefensa (@mindefensa) May 19, 2026

El proceso de recuperación de los terrenos avanza en el marco de una estrategia integral en estrecha sinergia con Fiscalía y la Superintendencia de Notariado, para desarticular entramados criminales que trafican este patrimonio estatal, enfatizó el ministro de Defensa, quien invitó a la ciudadanía a denunciar en la Línea 157 a particulares, políticos o funcionarios, involucrados en este entramado criminal que se apoderó de los bienes del Estado.

«Los responsables deberán responder a las autoridades por el comercio ilícito de estos predios», notificó.