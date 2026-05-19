Obras de la carrera 68: nuevo puente de Venecia alcanza un 87 % de ejecución y se proyecta su habilitación en diciembre de 2026

Foto: IDU.

Como parte del seguimiento de las obras que se adelantan en Bogotá, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, verificó los avances del grupo 1 de la av. 68, específicamente el puente de Venecia (hito de este grupo), que ya alcanzó un 87 % de avance.

Además, se realizan fundidas de mezcla asfáltica en los carriles mixtos, paralelos al puente, del costado sur de la autopista Sur, con el fin de mejorar la movilidad de los vehículos que se desplazan desde Soacha hacia el centro de Bogotá. La meta es habilitar en julio esos carriles como primer alivio para el sector y, en diciembre de 2026, poner en funcionamiento el puente completo.

“Cuando llegamos (enero de 2024) el puente de Venecia estaba en el 12 % y ya estamos superando el 87 % de avance de obra. En poco menos de un mes vamos a tener todo el tablero (por donde van a movilizarse los vehículos mixtos y, a futuro, TransMilenio) del puente terminado”, explicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

El grupo 1 de la av. 68 pasó de un avance del 39,91 % en enero de 2024 al 65,42 % con corte a mayo de 2026. Este tramo contempla la construcción de 2,83 kilómetros de vía con cuatro carriles por sentido —uno para TransMilenio, dos en las estaciones y tres mixtos—, además de 63.431 metros cuadrados de espacio público, 23.604 m2 de zonas verdes y 1,83 kilómetros de ciclorruta.

La obra también incluye un puente vehicular, tres pasos deprimidos peatonales para el acceso a la estación Primero de Mayo y tres estaciones de TransMilenio.

Foto: IDU.

Así funcionará el puente de Venecia

El puente contará con dos ramales curvos y uno recto para garantizar una óptima movilidad de vehículos particulares y buses de TransMilenio en esta intersección: