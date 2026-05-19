Papa León XIV publicará su primera encíclica sobre la protección de la dignidad humana en la era de la IA

–El Vaticano anunció este lunes que la primera encíclica del Papa León XIV será publicada el 25 de mayo con el título Magnifica humanitas. El pontífice hablará en la presentación de la publicación de la encíclica social —una carta papal a la Iglesia— a las 11:30 h (hora de Roma) de esa fecha en el Aula Sínodo del Vaticano.

El Vaticano confirmó que la encíclica trata sobre la protección de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial”. Magnifica humanitas significa en latín “Magnífica humanidad”.

León XIV firmó el documento el pasado 15 de mayo y en él ofrece una orientación moral sobre la revolución digital y las tecnologías emergentes como la IA.

Los ponentes en la presentación de la encíclica serán el Cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe; el Cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral; Anna Rowlands, profesora de Ética y Teología Política en la Universidad de Durham (Reino Unido); Christopher Olah, cofundador de Anthropic USA; y Léocadie Lushombo, profesora de Ética Teológica en la Escuela Jesuita de Teología de la Universidad de Santa Clara (Berkeley, California).

El secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, pronunciará las palabras de clausura.

El 15 de mayo se conmemoró el 135 aniversario de la publicación de la encíclica de León XIII de 1891 sobre el capital y el trabajo, Rerum novarum, “De las cosas nuevas”, la primera de una larga serie de encíclicas sociales producidas en la era moderna de la Iglesia Católica.

El Papa León XIV indicó al inicio de su pontificado que pretendía seguir los pasos de su predecesor León XIII, respondiendo a la actual “revolución industrial”, en referencia a “los avances en el campo de la inteligencia artificial”.

Dirigiéndose al Colegio Cardenalicio el 10 de mayo de 2025, el nuevo Papa afirmó que eligió el nombre de León XIV por diversas razones, “pero principalmente porque el Papa León XIII, en su histórica encíclica Rerum novarum, abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial”.

“En nuestros días”, continuó, “la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su doctrina social en respuesta a otra revolución industrial y a los avances en el campo de la inteligencia artificial, que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo”.

Etiquetas: Vaticano, Iglesia Católica, inteligencia artificial, Encíclica, noticias católicas, Iglesia Católica e inteligencia artificial, Papa León XIV, Magnifica humanitas. (Información Hannah Brockhaus, Aciprensa).