Alcalde lideró operativo contra conductores de motocicletas que invaden andenes: 17 motos inmovilizadas

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – David Andrés Romo.

Siguen las acciones de control contra motociclistas que invaden andenes y recuperación de espacio público en Bogotá. En la mañana de martes 19 de mayo de 2026, el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, lideró un nuevo operativo de movilidad en el barrio Marsella, sobre la avenida Boyacá con avenida de Las Américas, uno de los corredores con mayor flujo vehicular y tránsito de motociclistas en el suroccidente de la ciudad.

Durante la jornada se inmovilizaron 17 motocicletas por infringir las normas de tránsito e invadir el espacio público, acciones que ponen en riesgo la seguridad de peatones y ciclistas. En el operativo participaron los Agentes Civiles de Tránsito de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la Policía de Tránsito de Bogotá y el alcalde Local de Kennedy, Javier Pietro Tristancho.

Esta intervención se suma a los recientes controles adelantados por la Administración distrital en distintos puntos de Bogotá, donde el alcalde Galán ha atendido las denuncias ciudadanas relacionadas con el incumplimiento de las normas de tránsito por parte de algunos motociclistas. También se han impuesto comparendos e inmovilizados motocicletas.

El alcalde Carlos Fernando Galán ha sido enfático en que estos operativos de control continuarán en todas las localidades de la ciudad para recuperar el espacio público, fortalecer el respeto por las normas viales y garantizar una movilidad más segura para peatones, ciclistas y conductores.