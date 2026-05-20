Secretaría de Salud de Bogotá pide denunciar centros estéticos clandestinos tras cierre de establecimiento en Chapinero

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) adelantó un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en un establecimiento ubicado en la calle 80 #19A-01, en el sector de Los Héroes de la localidad de Chapinero, en el que se ofrecían procedimientos estéticos y quirúrgicos sin la autorización requerida para prestar este tipo de servicios en Bogotá.

Durante la intervención, las autoridades ordenaron el sellamiento del establecimiento denominado ‘Dr. Danubio Blanco Beauty Laser’, luego de evidenciar presuntas irregularidades relacionadas con la prestación de servicios de salud y el manejo de medicamentos e insumos médicos.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, en el lugar se ofrecían procedimientos como lipólisis láser, pese a no contar con habilitación para desarrollar actividades quirúrgicas. Además, durante la inspección se encontraron inconsistencias en la tenencia de medicamentos y elementos médicos y quirúrgicos.

La entidad reiteró que estos operativos hacen parte de las acciones permanentes para proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía frente a establecimientos clandestinos o que incumplen las condiciones exigidas por la normatividad sanitaria vigente.

El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un llamado a la ciudadanía para que antes de hacerse un procedimiento de este tipo, verifiquen si el lugar aparece en Salud Capital los sitios que están habilitados para hacer este tipo de procedimientos.

“Es una tragedia, sin lugar a dudas, tenemos que hacer mucho más. Hemos aumentado operativos. Aquí el trabajo tiene que ser en conjunto entre ciudadanía y autoridades para poder luchar. Vamos a redoblar los esfuerzos y a declararle la guerra a esos sitios ilegales que hacen este tipo de procedimientos sin cumplir ningún requisitos que ponen en riesgo la vida de las personas”

En https://www.saludcapital.gov.co/Documents/Prest_Cirugia_Plastica.pdf la ciudadanía puede consultar el listado de IPS y centros estéticos autorizados, así como los establecimientos que cuentan con concepto sanitario favorable para la prestación de servicios personales de belleza.