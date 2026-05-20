Bogotá reconoció a medallistas de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Foto: IDRD.

Luego de una destacada presentación para Colombia en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, disputados en Ciudad de Panamá, los deportistas del Equipo?Bogotá recibieron un reconocimiento por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) por su participación en las justas.

Durante el acto, llevado a cabo en el Salón Presidente de la sede principal del Instituto, también fueron exaltados los entrenadores y metodólogos que acompañan a cada deportista en su proceso formativo.

“Este es un espacio de gratitud con estos jóvenes deportistas, con sus entrenadores, metodólogos, sus familias y con cada persona que hizo parte de ese proceso. Nuestros deportistas superaron lo proyectado por la parte metodológica del IDRD, algo muy importante que muestra el gran trabajo que se viene haciendo”, señaló Daniel García Cañón, director del Instituto.

García recalcó que esta distinción reconoció el talento, disciplina, preparación y el trabajo en equipo de todos los involucrados en la consecución de dichos logros.

Los deportistas del Distrito aportaron a la delegación nacional un total de 18 medallas (siete de oro, una de plata y 10 de bronce). El deportista más destacado fue el atleta Sergio Rojas Escudero, ganador de dos medallas de oro y una de bronce. Con apenas 16 años, Rojas está clasificado al Mundial 20 de Oregón, Estados Unidos.

“Estas medallas, donde las competencias fueron muy difíciles, luego el Nacional U23 donde logré el cupo al Mundial, es increíble. Y ahora el IDRD nos hace este homenaje tan bonito y significativo, donde nos muestra que somos importantes. De verdad muchas gracias”, resaltó Rojas.

Reconocimientos destacados

Los deportistas distinguidos por medallas de oro fueron Emily Román, Juan Arévalo, Sergio Rojas, Valery Rubio y Rafael Quintero; por la de plata fue Sarah Muñoz Bucheli, y por las de bronce Danna Rizo, Salomón Anzola, Carol Acosa, Violeta Carvajal, Matías Ramírez, Mariana Cabezas, Tomás Alsina, Eilen Navarro, Gabriela Delgadillo y Xiomara Salamanca.

Los entrenadores homenajeados fueron Michael Gutiérrez, Rolando Ortiz y Yamile Márquez (atletismo); Rigoberto Carvajal y Michael Suárez (lucha); Diana Muñoz y Pablo Ríos (karate). También Margarita Rojas y Alicia Romero (levantamiento de pesas); y Mario Fúquene (tenis de mesa). Y los metodólogos Carlos Ardila (atletismo), Diana Castiblanco (arte competitivo y precisión), Rafael Avella (combate) y Melisa Álvarez (tenis de mesa).