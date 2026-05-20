Así cayeron tras persecución aérea y terrestre dos hombres acusados de hurto a bodega de textiles en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá.

Dos hombres señalados de participar en el robo de mercancía avaluada en 200 millones de pesos fueron capturados y enviados a prisión luego de un operativo coordinado entre unidades en tierra y el Halcón de la Policía de Bogotá en la localidad de Antonio Nariño, al sur de la capital.

El caso comenzó tras una llamada a la Línea de Emergencias 123 que alertó sobre un posible hurto dentro de una bodega de textiles. Cuando las patrullas llegaron al lugar sorprendieron a varios sospechosos dentro del establecimiento, quienes reaccionaron violentamente contra los uniformados e intentaron huir.

Mientras los hombres escapaban, el Halcón de la Policía siguió, desde el aire, cada uno de sus movimientos y coordinó con las unidades en tierra un ‘plan candado’ que permitió interceptar a dos de los presuntos responsables.

De acuerdo con la investigación, los capturados habrían ingresado a la bodega engañando a los trabajadores con el supuesto retiro de materia prima. Posteriormente, los intimidaron con un arma traumática para cometer el robo. El arma fue encontrada abandonada cerca de la entrada del establecimiento.

Durante el procedimiento, las autoridades también encontraron dos camiones con irregularidades en sus sistemas de identificación. Uno de estos tenía placas falsas y, además, tenía una denuncia por hurto.

La Policía de Bogotá confirmó que los detenidos acumulan más de 18 anotaciones judiciales por distintos delitos. Uno de ellos incluso había sido capturado hace apenas dos meses por el robo a una joyería en el barrio Restrepo.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto, receptación, porte ilegal de armas y falsedad marcaria. Un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.