Habría cambio de  coloración en el agua de Usaquén, Suba, Engativá,  Cájicá y Chía

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), como medida de prevención frente a los pronósticos de un posible Fenómeno de El Niño, inició maniobras técnicas en el sistema de abastecimiento de la ciudad.

La principal operación consiste en equilibrar el suministro de agua en cada una de las principales Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP (Wiesner y Tibitoc). Cabe recordar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) modernizó en el último año la PTAP Tibitoc lo que permite que la ciudad esté mejor preparada ante nuevos periodos de sequía.

Estos ajustes en la distribución de agua generan cambios de velocidad y sentido del flujo del agua en las redes que podría presentar cambios temporales de color en el líquido, sin comprometer su potabilidad.

La variación del color del líquido podría darse, entre el 19 y el 22 de mayo de 2026, en los sectores más al norte de la ciudad, incluyendo las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, así como en los municipios de Cájicá y Chía.

Según los técnicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) de presentarse coloración del agua se debe tener en cuenta que no ofrece riesgo para el consumo humano puesto que sigue siendo potable.

La EAAB dispondrá de cuadrillas para ejecutar el lavado de las tuberías, en caso de presentarse este fenómeno. Esta acción se ejecutará mediante aperturas controladas de los hidrantes ubicados en las calles de la ciudad.

De igual forma, la EAAB entrega una serie de recomendaciones a los usuarios, entre las que se cuentan:

Si se presenta coloración del agua en su vivienda informe en la Acualínea 116 o en las redes sociales de Acueducto de Bogotá.

Si el agua sale con coloración, abrir la llave y dejarla salir hasta que se torne incolora.

Antes de iniciar el lavado de ropa blanca, verificar la transparencia del agua para evitar manchas.

Se recomienda realizar el lavado periódico de los tanques de almacenamiento residenciales.

No se alarme si ve operarios de la EAAB abriendo hidrantes en las vías; son maniobras controladas para limpiar las redes, permítales ejecutar su tarea.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) agradece la comprensión de la ciudadanía durante estos trabajos preventivos los cuales permiten que la ciudad siga preparando su infraestructura.