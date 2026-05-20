-Dólar TRM: $ $3,730.49 (vigente 21 de mayo)

-Euro $ 4,379.40

-Bitcoin US$ 77.686,80

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 411,08

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,14

-Petróleo Brent US$ 98,48

-Oro-Compra Banco de la República $ 521.475,88