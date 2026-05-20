    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $ $3,730.49 (vigente 21 de mayo)
    -Euro $ 4,379.40
    -Bitcoin US$ 77.686,80

    Tasa de Interés

    -DTF: 10,01%
    -UVR: $ 411,08
    -Tasa de Usura 28,17%

    -Café US$ 3,14
    -Petróleo Brent US$ 98,48
    -Oro-Compra Banco de la República $ 521.475,88

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