Autoridades intensifican operativos en las entradas y salidas de Bogotá para prevenir delitos

Foto: Secretaría de Seguridad

En un amplio despliegue operativo realizado en los corredores de ingreso y salida de Bogotá, la Policía, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y las Alcaldías Locales, adelantaron controles simultáneos en la calle 80, a la altura del puente de Guadua en Engativá, y en el sector de La Conejera, en la localidad de Suba, con el objetivo de prevenir el hurto y hechos de homicidio en el marco de la estrategia de la seguridad regional.

Este trabajo articulado entre la Policía, las entidades distritales y municipios de zona borde de la capital, busca reforzar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos que diariamente transitan por estos corredores viales.

Durante los operativos, los uniformados realizaron controles a buses intermunicipales para verificar a pasajeros y prevenir casos de hurto como parte de las acciones preventivas durante los recorridos hacia Bogotá y municipios cercanos.

En el punto instalado sobre la calle 80, a la altura del puente de Guadua, los policías registraron y consultaron antecedentes a 180 personas. Además, verificaron los sistemas de identificación de 80 motocicletas y 55 carros para detectar posibles irregularidades relacionadas con hurto.

De manera paralela, los agentes de tránsito adelantaron controles viales que dejaron como resultado la imposición de 27 comparendos e inmovilización de un vehículo de transporte especial.

Simultáneamente, en el sector de La Conejera, en Suba, las autoridades realizaron controles a 137 personas, verificando antecedentes y adelantando requisas preventivas. En este punto también fue inmovilizada una motocicleta y se impusieron nueve comparendos por infracciones de tránsito.

La Secretaría de Seguridad señala que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en los principales corredores de acceso a la ciudad con el fin de contrarrestar delitos de alto impacto y fortalecer la percepción de seguridad en Bogotá y los municipios aledaños.