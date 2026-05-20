Consejo de Estado suspende parcialmente la resolución que levantaba órdenes de captura de cabecillas de bandas criminales de Medellín

–El Consejo de Estado anunció este miércoles la suspensión parcial de resolución expidió la Fiscalía General de la Nación levantaba la ejecución de órdenes de captura contra integrantes de las bandas de crimen de alto impacto de la ciudad de Medellín.

La decisión la adoptó en el curso de una demanda de nulidad simple contra ese acto administrativo.

La alta corporación de justicia estableció que la resolución no tuvo en cuenta las exigencias que la Corte Constitucional impuso para la aplicación de la suspensión de órdenes de captura prevista en la Ley de Paz Total, en el marco de la exequibilidad condicionada del parágrafo segundo del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.

Según el Consejo de Estado, no se observaron los condicionamientos establecidos en la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, según los cuales la motivación del Gobierno para suspender las órdenes de captura debía sumarse un examen de la Fiscalía sobre la idoneidad de la medida en cada caso concreto.

El despacho concluyó que la resolución demandada no contiene esa verificación, que le corresponde a la autoridad judicial, en los términos de la sentencia.

En síntesis, puntualizó, dicha medida no podía ser discrecional y generalizada, pues debía acatar parámetros de evaluación, como la suficiencia de la motivación administrativa, la necesidad de la medida para el cumplimiento de los fines legales y, la constatación de que la solicitud se encuentra dentro de los supuestos cubiertos por el marco legal de los acercamientos y conversaciones.

La medida cautelar se concedió respecto de 7 órdenes de captura que se mantenían suspendidas por la resolución. La solicitud respecto de otros 16 integrantes de estructuras armadas referidos en la demanda fue negada, debido a que la Fiscalía, previo a esta decisión, revocó la suspensión de esas órdenes de captura.