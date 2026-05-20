Bogotá llega a 141 comedores comunitarios en 2026

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) garantiza la continuidad del servicio de comedores comunitarios, tras adelantar el proceso competitivo que permite la operatividad de 130 comedores comunitarios en toda la ciudad.

El proceso público identificado en la plataforma SECOP II con el número SDIS-DCT092-001-2026 para la operación de 144 comedores comunitarios recibió 66 ofertas y 112 observaciones de carácter técnico, jurídico y financiero, las cuales fueron atendidas y resueltas a través de la misma plataforma. Las propuestas fueron evaluadas conforme a 25 requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos en el proceso.

Como resultado de la evaluación fueron adjudicados 130 convenios de asociación a 44 Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) para la operación de los 130 comedores, que cuentan con una capacidad total de atención de 36.900 cupos.

Del total de comedores adjudicados, cinco (5) corresponden a la meta distrital de ampliación de cobertura del servicio y estarán ubicados en las localidades de Ciudad Bolívar (2), Usme (1), Rafael Uribe Uribe (1) y San Cristóbal (1).

Así mismo, se destaca que, a partir del 19 de mayo, la ciudad contará con el comedor comunitario más grande de Bogotá, ubicado en Tibabuyes, localidad de Suba, el cual alcanzará una capacidad de atención de 500 cupos.

De otra parte, las ofertas recibidas para la operación de los comedores comunitarios Juan Rey (San Cristóbal), San Bernardo (Santa Fe), Bella Flor (Ciudad Bolívar), El Jazmín (Kennedy), El Carmen (Tunjuelito), Villa Rosita, Virrey Chuniza y Alfonso López (Usme) no cumplieron con los requisitos exigidos y, como resultado del proceso competitivo, fue declarada desierta su adjudicación.

Para continuar con la entrega de comida caliente en estos comedores a partir del mes de julio, la Secretaría adelantará un nuevo proceso competitivo, cuya publicación está prevista para la tercera semana de mayo de 2026.

Mientras se desarrolla este nuevo proceso, se garantizará a las personas beneficiarias de estos comedores la atención mediante la entrega de paquetes alimentarios con un aporte nutricional equivalente al 40 % de los requerimientos diarios de energía y nutrientes.

Con estas acciones, se proyecta que, en el mes de julio, se encuentren en operación 141 comedores comunitarios en la ciudad, alcanzando una capacidad total de 40.550 cupos para atender a la población en inseguridad alimentaria.

De esta manera, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán avanza con la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0 en su compromiso de fortalecer el acceso a la alimentación para las personas y familias que habitan en sectores con mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad, con el fin de mitigar y reducir la inseguridad alimentaria.