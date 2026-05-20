Caso Yulixa Toloza: por qué los presuntos responsables capturados en Venezuela no podrán ser extraditados a Colombia

Este miércoles, voces expertas en derecho penal y un exfiscal venezolano confirmaron que los presuntos responsables de la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, capturados en Venezuela, no podrán ser extraditados a Colombia. Este revés en el anhelo de las autoridades locales por repatriarlos se debe a que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe de manera estricta y absoluta la extradición de sus nacionales hacia territorios extranjeros. Ante este escenario, el caso originado en Bogotá toma un giro internacional determinante para el futuro del proceso.

El sonado expediente comenzó cuando Toloza acudió a una clínica estética de la capital colombiana para someterse a un procedimiento que resultó en una emergencia. Tras días de incertidumbre y su repentina desaparición, el cuerpo de la mujer fue hallado en una zona rural entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca. La presión investigativa permitió descubrir que los supuestos implicados, incluyendo a la presunta propietaria del establecimiento comercial y sus aparentes cómplices, abandonaron el país para resguardarse en territorio venezolano, donde tres de ellos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en operativos recientes.

Frente a la barrera constitucional que frena el traslado de los procesados, el camino judicial dicta que el crimen no tendría que quedar en la impunidad. Según los tratados de cooperación binacional, los indiciados deberán ser juzgados por el sistema judicial de su propio país. Para garantizar que respondan por sus actos, la Fiscalía General de la Nación de Colombia deberá remitir a sus homólogos en Caracas todo el acervo probatorio recabado, el cual incluye horas de análisis de cámaras de seguridad, el rastreo del vehículo en el que supuestamente fue movilizada la víctima y los testimonios de otras personas presentes en el lugar.

A pesar de la contundencia de las pistas reveladas por los investigadores, las normativas legales exigen respetar siempre el derecho a la presunción de inocencia. Las personas retenidas en el país vecino están catalogadas jurídicamente como los presuntos responsables de los delitos de desaparición forzada y homicidio; pues la culpabilidad definitiva y oficial solo podrá ser dictaminada por un juez mediante una sentencia judicial en firme. Mientras los trámites diplomáticos y penales avanzan, los familiares de Toloza siguen clamando por respuestas y por un juicio justo, sin importar de qué lado de la frontera se lleve a cabo.