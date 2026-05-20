Caso UNGRD: Olmedo López acepta cargos por concierto para delinquir y peculado en Bogotá

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, aceptó este miércoles su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación ante las autoridades en Bogotá. La decisión de someterse a esta figura legal se dio con el objetivo de acogerse a una sentencia anticipada, en medio de la exhaustiva investigación que busca esclarecer el presunto desfalco y desvío de recursos públicos al interior de la entidad estatal.

Tras la declaración de López, el avance del proceso penal queda ahora en manos de la rama judicial. Está previsto que la juez 17 de control de garantías de la capital evalúe el caso y defina en los próximos días si avala o rechaza el allanamiento a cargos presentado por el exfuncionario. Esta audiencia de validación será un trámite fundamental para avanzar en el curso procesal de uno de los expedientes de presunta corrupción más sonados del último año.

A pesar de la aceptación de los cargos por parte del procesado, cabe recordar que, de acuerdo con el marco legal y ético, la culpabilidad definitiva solo será establecida una vez que se emita una sentencia judicial en firme. Hasta entonces, López sigue siendo tratado como el presunto cerebro de una supuesta red de corrupción que habría desviado fondos destinados originalmente a la mitigación de emergencias y atención de desastres en el territorio nacional.

Con este movimiento de su defensa, el exdirectivo buscaría obtener eventuales beneficios en su condena a cambio de la terminación anticipada del proceso. Las autoridades competentes continuarán trabajando en la recolección y análisis de pruebas, garantizando el respeto al debido proceso, mientras la opinión pública permanece a la expectativa de si esta confesión implicará a otros supuestos participantes en el escándalo de la UNGRD.