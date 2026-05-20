El Teatro Hilos Mágicos presenta la obra ‘Los Tres Cerditos’ hasta el  30 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – SDCRD.

El Teatro Hilos Mágicos te presenta ‘Los Tres Cerditos’, que regresa con una propuesta teatral renovada que combina la tradición del relato con una mirada actual sobre la familia, la resiliencia y la búsqueda de un futuro mejor, que se presentará del 16 al 31 de mayo, te contamos los horarios. ¡Entrada con costo!

El clásico cuento infantil se presentará durante todos los fines de semana de mayo de 2026 en el Teatro Hilos Mágicos, uno de los espacios más reconocidos en la ciudad por su programación de teatro familiar y de títeres.

Esta nueva adaptación propone una lectura más profunda de la historia, manteniendo elementos clásicos, pero incorporando temas sociales contemporáneos que conectan con públicos de todas las edades.

Una historia sobre resiliencia, familia y construcción de sueños

Doña Marriana, una cerdita valiente, es la encargada de iniciar la puesta en escena, cuando se ve obligada a abandonar su hogar en busca de nuevas oportunidades. Su historia refleja la realidad de muchas familias que enfrentan cambios, desafíos y procesos de transformación en la búsqueda de una vida digna.

A medida que avanza la obra, sus hijos —los tres cerditos— crecen y deciden emprender su propio camino. Cada uno viaja a diferentes lugares para construir su hogar y cumplir sus sueños, enfrentándose no solo a los retos de la independencia, sino también a peligros representados por lobos ambiciosos que intentan destruir lo que han logrado.

La narrativa conserva el espíritu del cuento tradicional, pero añade una dimensión emocional que invita a reflexionar sobre la perseverancia, el esfuerzo y la importancia de proteger aquello que se construye con dedicación.

Teatro familiar en Bogotá con humor, ternura y reflexión

‘Los Tres Cerditos’ logra equilibrar el entretenimiento con el mensaje, ofreciendo una experiencia escénica que combina humor, ternura y momentos de reflexión. La obra está diseñada para que tanto niños como adultos puedan disfrutarla y encontrar significados distintos en la historia.

Gracias a su propuesta visual y narrativa, el montaje se convierte en una opción ideal dentro de la agenda cultural de Bogotá para quienes buscan planes familiares, teatro infantil y experiencias artísticas con contenido educativo.

Además, el trabajo escénico del Teatro Hilos Mágicos se caracteriza por la creatividad en la puesta en escena, el uso de elementos visuales atractivos y una narrativa cercana que facilita la conexión con el público.

Toma nota de las fechas y horarios de las funciones para que te agendes y asistas en familia:

Lugar: Teatro Hilos Mágicos.

Dirección: calle 71 No. 12-22, Chapinero.

Fechas: Sábados: 16, 23 y 30 de mayo a las 3:00 p. m. Domingos: 17, 24 y 31 de mayo a las 11:00 a. m. y 3:00 p. m.

Entrada:con boletería.

*Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.