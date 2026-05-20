Inscripciones abiertas para el torneo femenino ‘Canteranas al Estadio’ en Bogotá
Foto: IDRD
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) tiene abiertas las inscripciones para el torneo femenino ‘Canteranas al Estadio’, que tiene como propósito promover el deporte femenino en los barrios y localidades de Bogotá. Hay categorías para adolescentes, jóvenes y adultas. Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de julio de 2026. ¡Participa gratis!
A través de estas iniciativas, se busca fortalecer la convivencia pacífica y contribuir de manera activa a la construcción de paz, a través del fútbol y la práctica deportiva.
Categorías del torneo femenino ‘Canteranas al Estadio’ en Bogotá
Menores – Fútbol 9 – Edades: 14 a 17 años. Ingresa haciendo clic aquí y conoce los requisitos de inscripción.
Mayores – Fútbol 11 – Edades: 18 a 59 años. Accede realizando clic aquí y conoce los requisitos de inscripción.
Inscripciones al torneo femenino ‘Canteranas al Estadio en Bogotá’
- Del 18 de mayo al 3 de julio de 2026.
Cupos limitados
Demuestra tu talento, compite y haz historia en la cancha.
¿Cómo funciona el torneo femenino ‘Canteranas al Estadio’ en Bogotá?
- Participantes: Está dirigido a miles de mujeres de diversas edades, desde categorías juveniles e infantiles, adultas y juveniles.
- Desarrollo: Los partidos se disputan en decenas de canchas y parques zonales distribuidos por toda Bogotá.
- Inclusión: Durante el campeonato, se integran actividades pedagógicas y talleres para que las jugadoras conozcan y ejerzan sus derechos humanos y gocen de entornos libres de violencias.
- Las Finales: El torneo suele concluir con partidos definitivos en escenarios emblemáticos de Bogotá.