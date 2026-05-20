Inscripciones abiertas para el torneo femenino ‘Canteranas al Estadio’ en Bogotá

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) tiene abiertas las inscripciones para el torneo femenino ‘Canteranas al Estadio’, que tiene como propósito promover el deporte femenino en los barrios y localidades de Bogotá. Hay categorías para adolescentes, jóvenes y adultas. Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de julio de 2026. ¡Participa gratis!

A través de estas iniciativas, se busca fortalecer la convivencia pacífica y contribuir de manera activa a la construcción de paz, a través del fútbol y la práctica deportiva.

Categorías del torneo femenino ‘Canteranas al Estadio’ en Bogotá

Menores – Fútbol 9 – Edades: 14 a 17 años. Ingresa haciendo clic aquí y conoce los requisitos de inscripción.

Mayores – Fútbol 11 – Edades: 18 a 59 años. Accede realizando clic aquí y conoce los requisitos de inscripción.

Inscripciones al torneo femenino ‘Canteranas al Estadio en Bogotá’

Del 18 de mayo al 3 de julio de 2026.

Cupos limitados

Demuestra tu talento, compite y haz historia en la cancha.

¿Cómo funciona el torneo femenino ‘Canteranas al Estadio’ en Bogotá?