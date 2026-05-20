Bogotá-Región creció 5,3 % en proyectos de inversión extranjera en 2025 y se consolidó entre las tres ciudades líderes de América Latina

Foto: Invest in Bogotá.

Mientras la inversión extranjera directa (IED) cayó en la mayoría de las regiones del mundo durante 2025, en Bogotá-Región se mantuvo una dinámica positiva y fortaleció su posicionamiento como uno de los principales destinos de inversión en América Latina.

De acuerdo con el más reciente Informe de Inversión Extranjera Directa nueva y de expansión en Bogotá-Región, elaborado por Invest in Bogotá, la ciudad-región registró 119 proyectos de inversión extranjera en 2025, lo que representó un crecimiento de 5,3 % frente al año anterior.

El resultado contrasta con el panorama internacional, marcado por una caída de 17,2 % en los proyectos de inversión nueva y de expansión a nivel mundial y una contracción de 11,5 % en América Latina y el Caribe.

En este contexto, Bogotá se consolidó como la tercera ciudad de América Latina con mayor número de proyectos de inversión extranjera y la segunda con mayor crecimiento entre las principales capitales receptoras de IED en la región, con un incremento de 32,6 %. Además, fue la única ciudad colombiana ubicada dentro del top 10 regional.

El informe también evidenció que Bogotá-Región concentró más del 51 % de los proyectos de inversión extranjera que llegaron al país durante 2025, reafirmando su papel como principal epicentro de atracción de inversión en Colombia.

Los sectores de retail y productos de consumo, servicios corporativos, y software y servicios TI lideraron la llegada de inversión extranjera, concentrando el 69 % de los proyectos anunciados para la ciudad-región.

Entre los proyectos destacados del año se encuentran la llegada de la multinacional Electronic Arts, con una inversión estimada de USD 120 millones; la nueva sede regional de Scania, con USD 63,7 millones; un proyecto de Equinix en el sector de data centers por USD 28 millones; y una iniciativa de Zelestra en energías renovables por más de USD 20 millones.

Estados Unidos se mantuvo como el principal país inversionista en Bogotá-Región, con una participación de 27,7 % en el número de proyectos de IED, seguido por España y Alemania. Asimismo, Europa consolidó su presencia en la ciudad-región al representar el 37 % de los proyectos de inversión extranjera anunciados durante 2025.

En términos de empleo, los proyectos anunciados durante el año proyectaron la generación de más de 13.400 nuevos puestos de trabajo, especialmente en actividades asociadas a servicios empresariales, centros de soporte, tecnología y operaciones corporativas.

El informe concluyó que, pese a un entorno global desafiante y a la desaceleración de la inversión en sectores estratégicos a nivel internacional, Bogotá-Región mantuvo una dinámica favorable gracias al fortalecimiento de su competitividad, la confianza de las multinacionales y la consolidación de sectores clave para la economía del conocimiento y los servicios globales.

Acerca de?Invest?in Bogotá

Invest in Bogotá es una alianza público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Distrito Capital, y su propósito es facilitar la inversión internacional, atraer reuniones y eventos de clase mundial y articular el ecosistema de emprendimiento de alto impacto para contribuir al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de Bogotá-Región, posicionándola como el destino preferido para hacer negocios en América Latina.