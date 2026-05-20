Gobierno refuerza medidas de seguridad en el Cauca tras ataque al senador Alexander López y el alcalde de Santander de Quilichao Luis Eduardo Grijalba

–En el Consejo de Ministros que encabezó este martes, el presidente Gustavo Petro ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca y el occidente del país para garantizar la protección de la población y el proceso electoral, tras el ataque armado contra el senador Alexander López y el alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba, sobre la vía Panamericana, en el sector de El Cofre, en jurisdicción del municipio de Cajibío.

Según informaron las autoridades regionales el senador López se dirigía hacia Cali cuando quedó atrapado en un retén ilegal instalado por las disidencias de las Farc Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, luego de participar en un acto político en Popayán junto a los candidatos presidenciales del Pacto Histórico Iván Cepeda y Aída Quilcué.

Sujetos armados procedieron a hurtar dos vehículos, en uno de los cuales se movilizaba el alcalde de Santander de Quilichao, mientras que el segundo vehículo hacía parte del esquema de seguridad del congresista López Maya, quien no se encontraba en el mismo al momento de los hechos.

El jefe del Estado cuestionó la falta de vigilancia en un corredor estratégico del país, al advertir que el lugar del atentado coincide con el mismo punto donde recientemente se registró un ataque terrorista que dejó 21 civiles muertos.

“A un kilómetro no había nadie cuidando la carretera, me refiero no a la gente, sino a la Fuerza Pública. ¿Cuál es la razón por la cual en medio de las elecciones la Carretera Panamericana no se está cuidando y está siendo atacada la población civil?”, reclamó el presidente Petro.

Al respecto detalló que el ataque se produjo cuando el senador López se movilizaba tras participar en un evento político, y aseguró que los responsables serían estructuras vinculadas a organizaciones narcotraficantes lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

“Mi orden es cuidarla, sé que hay ataques de drones, pero es que no se puede dejar a la población expósita”, enfatizó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, señaló que el ataque en la vía Panamericana contra el senador Alexander López Maya y el alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba, fue ejecutado por un grupo armado de ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Marlon’, que utilizan el terrorismo, que es una muestra también de cobardía y debilidad”.

El jefe de la cartera de Defensa indicó que se desplegó un refuerzo significativo de la Fuerza Pública, que incluye fuerzas de despliegue rápido, vehículos blindados y apoyo aéreo con drones y sistemas antidrones.

Asimismo, destacó que la cúpula militar y policial adelantará una revisión integral en la zona para adoptar nuevas medidas.

El ministro de Defensa, @PedroSanchezCol, informó sobre el ataque en la vía Panamericana contra el senador Alexander López Maya y el alcalde de Santander de Quilichao, atribuido a un grupo armado ilegal. Anunció el despliegue de 246.000 integrantes de la Fuerza Pública para… pic.twitter.com/1SirvcOszw — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) May 20, 2026

El ministro Sánchez anunció el despliegue de 246.000 integrantes de la Fuerza Pública para garantizar elecciones seguras el próximo 31 de mayo.