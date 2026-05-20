Sin glifosato y con aval de la ONU avanza la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia

–En desarrollo del Consejo de Ministros realizado este martes en la Casa de Nariño, Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, presentó ante el presidente Gustavo Petro el balance del programa de erradicación voluntaria de cultivos de coca.

El programa cubre 42.534 hectáreas en proceso de sustitución y ha logrado erradicar 6.386 hectáreas, validadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La meta del gobierno es alcanzar 30.000 hectáreas erradicadas antes del cierre del mandato.

Miranda fue enfática en que los compromisos con los campesinos están garantizados más allá del actual gobierno: “Venga el gobierno que venga tendrá que cumplir con estos compromisos, y esa es la seguridad que nosotros le dejamos al campesinado que ha confiado en el programa de sustitución”.

La directora marcó distancia con el programa PNIS del gobierno Santos: “Se inscribieron 99.000 personas y al siguiente año no había presupuesto. Nosotros ya dejamos contratados al menos para estas 42.000 hectáreas; la inversión ya está contratada y garantizada”.

En Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, con 11.524 hectáreas en sustitución, Miranda destacó el papel del campesinado como motor del proceso: “Los mismos campesinos han ido a hablar con los comandantes del Eln a decirles: nosotros queremos entrar al programa de sustitución y pedimos garantías y no nos pueden evitar entrar”.

El presidente Petro señaló que avanzar en la paz y la sustitución en el Catatumbo es un reto complejo por la presencia de grupos armados, pero destacó su ubicación estratégica hacia el Caribe como oportunidad para exportaciones legales.

También pidió impulsar zonas francas populares, orientadas a fortalecer economías locales y no al contrabando, como parte de la transformación productiva en los territorios.

Para agilizar la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, la directora Gloria Miranda anunció que “por primera vez en Putumayo va a estar la Policía Antinarcóticos y la comunidad erradicando juntos en un pacto social por la paz y la transición hacia una economía legal”.

Explicó que este proceso avanza en concertación con las comunidades para acelerar la erradicación y que ya se conformaron mingas de erradicación con comunidades étnicas y campesinas para cumplir la meta de 30.000 hectáreas erradicadas y validadas.

Según los reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Valle del Guamuez el 71,5 % de las familias erradicó totalmente los cultivos, el 16 % lo hizo de forma parcial y el 12 % no erradicó, ingresando a otra ruta institucional.

En Nariño, el programa avanza en cuatro municipios: Ricaurte y Samaniego (cerca de 700 hectáreas), Roberto Payán (3.314 hectáreas, casi el 80 % del total municipal) y San Andrés de Tumaco, donde se erradican 8.631 hectáreas.

La directora Miranda afirmó que la política antidrogas ahora apuesta por agroindustria y transformación territorial. En Nariño, 12.600 hectáreas (10.900 familias) están en sustitución y el 85 % eligió cacao. El grano se paga cerca de $10.000 el kilo, pero transformado en licor puede alcanzar los $40.000.

El Gobierno impulsa un Conpes con vigencias futuras y una cooperativa nacional para asegurar transformación, comercialización y sostenibilidad.

Sobre el uso del glifosato, la directora fue categórica: “En este momento no estamos usando glifosato, para dejarlo claro”. La erradicación se adelanta mediante mingas comunitarias y la validación está a cargo de la UNODC.

Los resultados también han sido presentados en escenarios internacionales: “Antes de conocer las cifras, lo veían como palabras que nosotros dábamos, pero ya hoy lo están viendo con evidencia”.