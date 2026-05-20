Petro alerta sobre presunta injerencia extranjera para alterar el proceso electoral colombiano

–El presidente Gustavo Petro denunció la existencia de una presunta red internacional que estaría buscando influir en los procesos electorales en Colombia y México, mediante la utilización de recursos ilegales y estrategias de desinformación.

En el marco del Consejo de Ministros celebrado este martes, el jefe de Estado señaló que, según reportes de prensa internacional, detrás de estas acciones habría actores vinculados al narcotráfico, la extrema derecha y redes extranjeras con intereses políticos en la región, lo que calificó como una grave amenaza contra la democracia.

“Ha sido denunciado por prensa seria del mundo el que el señor Orlando Hernández, creo que se llama, presidente que fue de Honduras y narcotraficante, salió de la cárcel simplemente por dineros que entregó el señor Netanyahu, juntaron los dineros para construir una serie de redes comunicacionales, que tienen como misión destruir los gobiernos de México y de Colombia”, afirmó el presidente Petro.

El mandatario advirtió que estas acciones no solo provendrían del exterior, sino que tendrían conexiones con actores nacionales, incluyendo figuras políticas y empresariales, lo que, según dijo, configuraría un intento de alterar el voto ciudadano en plena contienda electoral.

“Esto tiene que ser investigado, porque esto es un delito contra el sufragio; estamos en época electoral, es una planificación con dinero extranjero, está prohibido por la Constitución, para participar en campañas electorales, y aquí, ministro del Interior (Armando Benedetti), hay que convocar a la Comisión de Garantías para darle a esto el alcance que tiene que darse”, enfatizó.

En ese contexto, el presidente solicitó activar los mecanismos institucionales correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia del proceso electoral, haciendo un llamado directo al Ministerio del Interior para convocar la Comisión de Garantías Electorales.

De otro lado, el primer mandatario reiteró que los integrantes de la Fuerza Pública deben mantener neutralidad frente a la política y defendió la libertad de expresión de la ciudadanía como principio fundamental de la democracia colombiana.

En este sentido, recalcó que las instituciones armadas del Estado no pueden involucrarse en debates políticos ni actuar frente a expresiones ciudadanas desde posturas ideológicas.

“No queremos oficiales de las Fuerzas Armadas haciendo política, está prohibido por la Constitución”, dijo y subrayó: “La Constitución de aquí lo ha dicho y yo voy a tomar cartas en el asunto. Necesito a la Fuerza Pública cuidando las elecciones y a la ciudadanía y no haciendo política”.

Advirtió que “si un oficial se pronuncia políticamente, tiene que salir”.

El presidente también hizo referencia a recientes discusiones generadas por manifestaciones artísticas y murales realizadas por jóvenes en distintas regiones del país, asegurando que este tipo de expresiones no deben interpretarse como amenazas.

“Tenemos que entender que el arte y la expresión es libre y que ningún autócrata puede decir que el arte y la libre expresión es una amenaza”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó prácticas que, según indicó, han derivado históricamente en violencia contra jóvenes y líderes sociales, y advirtió sobre los riesgos de estigmatizar las expresiones culturales y políticas de la ciudadanía.

Durante su intervención, el presidente también reiteró la necesidad de fortalecer principios como la igualdad, la libertad y la democracia dentro de la acción pública y las instituciones del Estado.