Por mantenimiento de tuberías habrá cierre de dos carriles de la av. Boyacá entre av. calle 22 y 21

Foto: Acueducto de Bogotá @AcueductoBogota

Para adelantar las actividades de mantenimiento de tuberías por medio de la metodología Pipe Jacking, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de dos carriles, uno en de la calzada lenta y otro de calzada rápida de la avenida Boyacá entre avenida calle 22 y calle 21, sentido norte – sur.

Los trabajos se adelantan en cumplimiento del contrato EAAB-1-01-25500-1551-2024, cuyo objeto es “Terminación de las obras faltantes para la renovación del sistema troncal de alcantarillado de la subcuenca Boyacá interceptor centro, izquierdo y derecho”.

De acuerdo con el cronograma presentado, estas actividades se realizarán a partir de las 10:00 p. m. del 21 de mayo de 2026 por un periodo aproximado de dos meses, en horario de cierre de 24 horas.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Para permitir la ejecución de las actividades y garantizarles la seguridad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público:

Las personas que circulen en sentido norte-sur por la avenida Boyacá, continuarán circulando por tres carriles que quedarán habilitados sobre el corredor (Mapa 1).

Mapa 1.

Rutas alternas:

Quienes van en sentido norte – sur por la avenida Boyacá, podrán tomar la avenida El Dorado al occidente – avenida Ciudad de Cali al sur. (Mapa 2).

Las personas que se desplazan en sentido norte – sur por la avenida Boyacá, podrán tomar la avenida La Esperanza al occidente – avenida Ciudad de Cali al sur. (Mapa 2).

Mapa 2.

Tránsito peatonal y de ciclistas

Los andenes y la infraestructura existente para los peatones y ciclistas no sufrirán ningún tipo de afectación; por este motivo, los peatones y ciclistas podrán transitar normalmente por la infraestructura destinada para ellos.

Ubicación de paraderos de transporte público

Los paraderos del SITP identificados con las cenefas 196B06, 196A06, 196C06, serán traslados a 300m al norte de su localización original. (Mapa 3).