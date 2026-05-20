Trabajo si hay en Bogotá: Acceda a 476 vacantes en seis convocatorias de ‘Talento Capital’ este miércoles 20 y jueves 21 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 476 vacantes para operadores de tienda, auxiliares administrativos, auxiliares de grabación, gestores de soluciones financieras, vendedores de productos de consumo masivo, ejecutivos comerciales, técnicos en mantenimiento de montacarga, auxiliares de cocina, auxiliares de panadería, auxiliares de bodega y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este miércoles 20 y jueves 21 de mayo de 2026. Son seis convocatorias con postulaciones presenciales y virtuales. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades en el sectores de servicios y comerciales con cargos en áreas operativas y administrativas para personas con estudios desde bachillerato, técnicos, tecnológicos y profesionales

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 150 vacantes Chapinero, Bogotá

Accede a 150 vacantes para auxiliares de cocina, auxiliares de panadería, auxiliares de bodega, auxiliares de planta y auxiliares de producción, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada GATEGOURMET. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Talento para diferentes áreas operativas y de producción.

Experiencia requerida: De acuerdo con el cargo

Asiste este miércoles 20 de mayo de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. a la calle 59 #13-33 en la localidad de Chapinero. Edificio Pasaje Galvis – Oficina 124, segundo piso.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 30 vacantes en Bogotá

Accede a 30 vacantes para ejecutivos comerciales, técnicos en mantenimiento de montacarga, técnicos en mantenimiento industrial y operarios de producción sector plástico, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada PUNTO EMPLEO. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Experiencia previa desde seis meses.

Formación desde bachiller hasta profesional, dependiendo del perfil.

Postúlate de manera virtual este miércoles de 20 de mayo de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Asiste de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, ingresando o haciendo clic aquí.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 50 vacantes en Bosa, suroccidente de Bogotá

Accede a 50 vacantes para técnicos eléctrico automotriz (zona norte o sur), técnicos mecánico automotriz (zona norte o sur) y conductor o conductora bus SITP con licencia de conducción C2 o C3, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada MASIVO CAPITAL SAS ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Vacantes para bachilleres, técnicos o tecnólogos.

Experiencia requerida: Mínimo seis meses.

Una oportunidad para quienes quieren seguir creciendo en el sector automotriz y de transporte.

Asiste este miércoles 20 de mayo de 2026, de 8:00 a. m. a 12:00 m. a Bosa Brasil en la calle 49 sur #89-53 – Patio Taller

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 16 vacantes en Bogotá

Accede a 16 vacantes para prevendedor, vendedores y promotores de productos de consumo masivo de Coca Cola, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada GI GROUP STAFFING S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Vacantes para bachilleres.

Experiencia requerida: mínimo seis meses.

Salario: Depende de la vacante.

Una oportunidad para quienes quieren seguir creciendo como prevendedor o promotor en una de las compañías más grandes del país.

Postúlate de manera virtual este miércoles 20 de mayo de 2026 de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 80 vacantes en Suba, al noroccidente de Bogotá

Accede a 80 vacantes para operadores de tienda, auxiliares administrativos, auxiliares de grabación y asesores de contact center, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y las empresas aliadas TIENDAS ARA y GRUPO RECORDAR S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Oportunidad laboral para personas con discapacidad.

? Experiencia: Dependiendo el cargo.

Postúlate este miércoles 20 de mayo de 2026, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en el Centro de Desarrollo Comunicado (CDC) Tibabuyes de Suba, ubicado en la calle 144 #136A.65.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 150 vacantes en Fontibón, al occidente de Bogotá

Accede a 150 vacantes para gestores de soluciones financieras, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada OB&TALENT CO S.A.S. ¿Te interesa?

Vacante para bachilleres, técnicos o tecnólogos.

Vacante para personas con o sin experiencia previa.

Asiste este jueves 21 de mayo de 2026 de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. al Centro empresarial Dorado Plaza, ubicado en la avenida calle 26 #85D.55, Módulo 1, oficinas 215 y 216.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.