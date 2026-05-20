Bogotá abre debate sobre violencia política contra las mujeres

Foto: Secretaría de la Mujer

La Secretaría Distrital de la Mujer, en articulación con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, realizará un debate este 20 de mayo sobre las distintas formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres en escenarios políticos, comunitarios e institucionales.

El espacio abordará los alcances de la Ley 2453 de 2025, expedida este año para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en política, reconociéndola como una forma específica de violencia basada en género que afecta directamente la democracia y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.

Durante la jornada se discutirán temas como los estereotipos de género, la sobrecarga de los trabajos de cuidado, las agresiones contra liderazgos femeninos y las distintas formas de violencia psicológica, simbólica, económica y política que buscan limitar la voz y la incidencia de las mujeres en espacios de decisión.

La discusión llega en un momento en que las mujeres siguen enfrentando barreras para convertir su participación política en representación efectiva. Aunque en las elecciones al Congreso de 2026 las mujeres representaron el 40,9 % de las candidaturas, solo ocuparon el 29,98 % de las curules.

El conversatorio también permitirá socializar algunas de las estrategias impulsadas por la Secretaría Distrital de la Mujer para fortalecer la participación y representación política de las mujeres, entre ellas los procesos de fortalecimiento a edilesas, la Mesa Distrital Multipartidaria de Género y las acciones de prevención de violencias contra las mujeres en política.

El espacio se desarrollará en la sede Aduanilla de Paiba, en la localidad de Puente Aranda, y reunirá a distintos sectores de la comunidad académica alrededor de una discusión clave para la democracia y la participación política de las mujeres.