Adicionan más de 350 mil hectáreas estratégicas para proteger el agua de Bogotá y Cundinamarca

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.

En una decisión histórica para Bogotá, la Administración distrital, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) firmaron una resolución conjunta que adiciona 350.010 hectáreas como Áreas de Importancia Estratégica para la Conservación del Recurso Hídrico.

El área incorporada equivale a casi dos veces el tamaño de Bogotá y permitirá orientar inversiones del Distrito en conservación y restauración ecológica a través de mecanismos como adquisición de predios, pagos por servicios ambientales y acuerdos de conservación con familias campesinas.

Con esta herramienta técnica y jurídica se podrán orientar recursos hacia territorios donde se produce, regula y protege el agua de la capital y 39 municipios de la región, fortaleciendo la protección de páramos, bosques altoandinos, humedales y otros ecosistemas clave para la seguridad hídrica, la conectividad ecológica, la conservación de la biodiversidad y la adaptación frente a la crisis climática.

“Con esta resolución conjunta damos un paso muy importante para orientar mejor las inversiones ambientales hacia donde más se necesitan: conservar predios estratégicos, restaurar ecosistemas y fortalecer los acuerdos con las comunidades que cuidan los territorios donde nace y se protege el agua de la ciudad y la región”, señaló la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Las nuevas áreas incorporadas tienen un alto valor estratégico para la seguridad hídrica del Distrito Capital y Cundinamarca. El 61 % está ubicado en la cuenca del río Bogotá, con incidencia en 39 municipios de Cundinamarca, mientras que el área restante se localiza en sectores clave de las cuencas de los ríos Suárez, Carare-Minero y Negro, y en el Páramo de Guerrero.

“Estas alianzas estratégicas permiten fortalecer las acciones de prevención y adaptación frente a la variabilidad climática, especialmente ante la posible disminución de la oferta hídrica, a través del trabajo articulado entre entidades, que busca blindar los territorios, promover el uso eficiente del recurso hídrico y garantizar medidas oportunas para la protección ambiental y el abastecimiento de las comunidades”, señaló Alfred Ballesteros, director general de la CAR.

Gestión ambiental en cifras

Estas nuevas áreas se suman a las más de 320 mil hectáreas priorizadas para la conservación hídrica entre 2018 y 2022. Con esta resolución conjunta, la alcaldía Galán y la CAR elevan a más de 670 mil hectáreas el territorio priorizado para proteger el agua y los ecosistemas estratégicos que la regulan.

En total, el 95 % de estas áreas se encuentra en zonas rurales y más del 97 % fue clasificado con prioridad alta y muy alta para la conservación del agua. En solo dos años, y de la mano de 123 familias campesinas, la Alcaldía Mayor de Bogotá duplicó el promedio anual de conservación de áreas estratégicas para proteger el agua, alcanzando 4.420 hectáreas conservadas mediante Pagos por Servicios Ambientales en 1.233 predios ubicados en Fómeque, Sesquilé, Guasca, La Calera y Guatavita.

La resolución conjunta fue avalada por el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá. Este aval fortalece la coordinación entre la Secretaría Distrital de Ambiente, la CAR, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios de la región.